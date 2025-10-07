【7-11】自家品牌鮮果汁/果茶/烏龍茶 憑券$11/支（即日起至10/10）

由即日起至10月10日，憑以上電子優惠券即可以$11買到7-SELECT鮮果汁、果茶或烏龍茶！7-Eleven自家品牌鮮果汁系列香港製造，無添加糖、無人造色素、無添加防腐劑。

最新推出紅菜頭蘋果汁同青瓜奇異果蘋果汁原材料來自7仔夥拍的本地「新生農場」出產，紅菜頭及青瓜都係經由7CAFÉ咖啡渣Upcycle做有機肥料種出！

日期：即日起至2025/10/10

地點：指定7-11分店

