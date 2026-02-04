【7-11】貓咪安其、Pochacco、史迪仔、Snoopy精品預購（即日起至17/02）

今期7仔預購推出多款人氣角色產品，有日本Angie La Coquette安其小姐、史迪仔、怪誕城、Pochacco、Snoopy等！

Angie La Coquette安其小姐首次官方授權於香港發售，一整套專屬日常的時尚好物包括公仔環保袋、摺疊雨傘、雙面手挽袋及摺疊旅行袋，以及真絲安睡套裝與真絲枕頭套，再加上Angie與好友Namie公仔吊飾，無論外出或回到家中休息都有Angie陪伴左右！

今期迪士尼角色周邊有史迪仔3D造型燈、立體陶瓷餅乾罐、夢幻投影燈、陪你全天補水的不鏽鋼隨行杯等，以及「怪誕城」Jack面具燈與3D陶瓷馬克杯、以Sally為主角的小巧造型燈、撲克牌鐵罐套裝，以及重現Jack、Sally與Zero在滿月山丘上浪漫一幕的立體場景燈。

另外，Snoopy一系列電子新品登陸7仔預購，有一次性菲林相機、3合1磁吸行動電源、兒童數碼相機與迷你數碼相機，以及透明磁吸手機保護殼，將Snoopy帶到日常生活中！

日期：即日起至2026/02/17

地點：指定7-11分店

