【7-11】迪士尼、咒術迴戰、Monchhichi精品預購（即日起至03/02）

今期7仔預購推出多款人氣角色產品，有富貴貓Marie、小飛象、勞蘇、Iron Man、蜘蛛俠、蝙蝠俠、《獅子王》辛巴夜燈，夜晚有人氣角色陪住，超有feel！

今期同時帶來一系列動漫遊戲周邊，有咒術迴戰 Q版毛公仔同頭型掛件、排球少年烏野高校成員模型同頭型毛公仔，仲有勝利女神妮姬 、鬼滅之刃同膽大黨 嘅人氣周邊，動漫迷不能錯過！

另外Monchhichi一系列超可愛家品登陸7仔預購，有抱枕、地毯、實用環保摺袋等等，將家居粉飾得溫馨又可愛！

廣告 廣告

【7-11】迪士尼、咒術迴戰、Monchhichi精品預購（即日起至03/02）

產品預購流程：

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/02/03

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso