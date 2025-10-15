【7-11】XO精品、《膽大黨》角色模型預購（即日起至28/10）

今期7仔預購推出BAD BADTZ-MARU XO型格實用旅行產品，包括行李箱、斜孭袋、摺疊式袋、行李牌等配件，滿足不同需要！

另外，「7仔預購」推出《膽大黨》SOFUBI＋TSUMICHEN系列，經典人氣角色化身立體模型，包括蝦蛄星人、奇克奇塔，以及疊疊樂套裝，多款選擇高度還原色彩和細節，造型趣味十足！

【7-11】XO精品、《膽大黨》角色模型預購（即日起至28/10）

產品預購流程：

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/10/28

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit