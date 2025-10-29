【7-11】勞蘇家庭娛樂套裝、《膽大黨》精品預購（即日起至11/11）

今期7仔預購推出Disney勞蘇家庭娛樂套裝，以粉嫩主題、可愛造型同雷射雕刻結合，配合埋手挽收納盒，無論聚會或好友玩樂都同樣受歡迎！

另外，7仔預購精選多款人氣動漫《膽大黨》精品，有本季全新 T恤系列、限量模型、貼紙包、流動電源，適合不同年齡及生活需要。7-Eleven App 用戶在「7 仔預購」購買指定膽大黨系列產品滿$500，於結帳輸入優惠碼「DANDADAN」可減$100優惠！

產品預購流程：

日期：即日起至2025/11/11

地點：指定7-11分店

