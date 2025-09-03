【7-11】怪誕城之夜、幪面超人精品預購（即日起至16/09）

今期7仔預購推出《怪誕城之夜》主題系列產品，有Disney Jack 家庭娛樂套裝 (夜光版) 、型格Jack骷髏、莎莉主題購物袋、角色造型潮流 T恤等產品。7-Eleven App 用戶喺「7 仔預購」購買指定萬聖節系列產品滿$1,000，於結帳輸入優惠碼「HALLOWEEN」可減$200優惠。

另外，「7仔預購」推出4款幪面超人半身雕像，包括幪面超人1號、V3、Black、RX，由日本東映正版授權。7-Eleven App 用戶喺「7 仔預購」購買Mini Rider系列產品於結帳輸入優惠碼「RIDER」可減$100優惠。

產品預購流程：

—

日期：即日起至2025/09/16

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

