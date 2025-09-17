【7-11】Kerokerokeroppi、蠟筆小新精品預購（即日起至30/09）

今期7仔預購推出Kerokerokeroppi 人氣旅遊產品，一次集齊行李箱、斜孭袋、摺疊袋、購物車、收納袋、行李帶及行李牌等多款實用產品，滿足旅行、收納、外出及購物等唔同日常需要！

另外，「7仔預購」推出一系列蠟筆小新搪膠公仔，集齊《超華麗!灼熱的春日部舞者》造型小新、阿呆、以及日常版、風間徹、妮妮、正男等多個人氣角色。7-Eleven App 用戶喺「7 仔預購」購買蠟筆小新搪膠公仔於結帳輸入優惠碼「SHINCHAN」可減$100優惠。

產品預購流程：

日期：即日起至2025/09/30

地點：指定7-11分店

