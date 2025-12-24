【7-11】罐頭豬LuLu、布丁狗、JOGUMAN精品預購（即日起至06/01）

今期7仔預購推出罐頭豬LuLu、布丁狗，仲有韓國人氣角色JOGUMAN等精品！罐頭豬LuLu精品由家庭遊戲、毛絨公仔、暖手抱枕到家居小物應有盡有，部分人氣商品更低至半價發售！

今期Pompompurin 有登機行李箱、摺疊購物車、行李帶、斜孭包等旅行用品，布丁狗fans必搶！ 仲有韓國人氣角色JOGUMAN毛絨抱枕、公仔抱枕、卡套、斜揹袋等表情超可愛，粉絲絕對要收藏！✨

另外，仲有一系列小城故事拼裝積木，有多款本地交通工具，同充滿本地色彩嘅場景等等，而單次買小城故事產品滿$200仲可即享9折！

產品預購流程：

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至2026/01/06

地點：指定7-11分店

