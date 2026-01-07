【7-11】Tuxedosam、迪士尼生蠔BB精品預購（即日起至20/01）

今期7仔預購推出迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》生蠔BB同藍色小企鵝 Tuxedosam精品！生蠔BB17款新品包括證件套、時尚包包、手機配件等，粉嫩紫加珍珠貝殼細節，超可愛又易襯！Tuxedosam多款旅行收納單品包括有前開蓋日本輪行李箱、摺疊旅行袋、購物袋、衣物收納袋套裝等，實用又可愛！

同時，今期預購仲有迪士尼角色同史努比達摩抱枕，寓意招財進寶，為你帶嚟好運！

產品預購流程：

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2026/01/20

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso