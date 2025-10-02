【7-11】Kerokerokeroppi、馬騮仔Osarunomonkichi精品預購（即日起至14/10）

今期7仔預購推出幪面超人不鏽鋼杯連立體造型蓋，仲附送專屬吸管同杯墊，既可保溫又方便攜帶！7-Eleven App 用戶喺「7 仔預購」購買2件幪面超人不鏽鋼杯，於結帳輸入優惠碼「RIDER」可減$50優惠！

另外，「7仔預購」推馬騮仔出Osarunomonkichi主題旅行系列，包括前開蓋胖胖箱、摺疊購物袋、斜孭包，以及三合一可摺疊衣物收納袋、摺疊購物車、防潑水行李帶、矽膠行李牌 等，多種尺寸隨心選配。

產品預購流程：

—

日期：即日起至2025/10/14

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

