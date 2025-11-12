容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
【7-11】芝麻街旅遊用品、迪士尼/Sanrio人氣角色聖誕系列預購（即日起至25/11）
今期7仔預購推出Sesame Street 旅遊用品，包括Sesame Street前開蓋日本輪胖胖箱及防潑水行李帶，獨特卡通圖案令你嘅行李箱一秒成焦點！今期同時有迪士尼、Sanrio人氣角色聖誕系列，唐老鴨、史迪仔、三眼仔聖誕花環掛上即添滿屋歡樂氛圍；Woodstock、Snoopy與Olaf多款聖誕公仔及索袋連茶包，造型繽紛溫暖。
另外，為慶祝「7-Eleven 流動應用程式」登場1周年，「7仔預購」推出多款激抵App限定優惠，包括由11月10日起至11月23日，只需於App指定頁面，一鍵即可領取「7 仔預購」$100 優惠券 2張，買滿$500即可使用1張 (名額有限，先到先得)；於網站及App之「7仔預購」美妝專區買滿$300輸入優惠碼「BEAUTY5」可享額外95折！
產品預購流程：
Click入7仔預購 www.7-eleven.com.hk/zh/news/preorder
儲存「產品條碼」圖像
於7-Eleven店舖出示「產品條碼」及付款
憑收據於取貨日期到同一店舖取貨，並保留收據作保養用途。
日期：即日起至2025/11/25
地點：指定7-11分店
