【7-11】咖啡、豆奶、飲品、輕食蛋糕 $10一口價（即日起至13/01）

娛樂圈又一段長情戀告終——2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）日前承認，與擁有約10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）已分手兩至三個月。二人拍拖約八年，早前Toby被拍到缺席男友生日並稱「結婚非人生Top 5」，隨即掀起情變猜測。閱讀更多：謝霆鋒淺水灣怡峰三房單位11萬租出 回報僅1.6厘低過滙豐定期｜同款單位叫價9,900萬 賣幾多粒「鋒味咖啡」先夠錢買？「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓據媒體報導，陳庭欣為家中獨生女，父親任職警察，在黃竹坑警察宿舍長大，父親退休後獲派公屋，一家三口居於九龍灣啟晴邨約300平方呎的單位，直至加入娛樂圈早期，陳庭欣仍居於上址。與楊振源交往後，陳庭欣最初住在男友名下的天璽單位；該天璽單位在2021年推出市場出租，當時月租約7.2萬元，直至上月換租客，租金水平仍與四年前相若。2021年，二人搬入沙田九肚山澐灃、一幢月租約10萬元的洋房，有指該洋房樓實用面積約3,000平方呎，採四房間隔，連特大車庫及逾400平方呎花園、逾630平方呎天台。陳庭欣經常於社交平台上載愛犬與鸚鵡的生活短片，使屋內環

28Hse.com ・ 15 小時前