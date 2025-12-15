【7-11】 著數之選 多款卡樂B薯片 $19/2件（即日起至16/12）

今期7仔有多款著數產品，睇吓呢個星期7仔有咩抵買嘅嘢啦！哈瑞寶金熊雜果/快樂可樂/酸沙可樂/快樂葡萄/星際雜錦/快樂怪獸/酸沙雜錦橡皮糖 70-80克$15/2件；奧利奧雲呢拿朱古力夾心曲奇/夾心餅黑白朱古力味/士多啤梨/25%減糖/花生醬及朱古力味/朱古力味夾心曲奇/夾心曲奇雜錦水果口味 110.4-133克$15/2件；卡樂B熱浪/BBQ味/蜂蜜牛油味/香辣薄餅味/蕃茄味/薄餅薯片55克$19/2件；三得利烏龍茶/茉莉烏龍茶/桂花烏龍茶500毫升$19/2件；喜力啤酒500毫升4罐裝$28/件。另外各位yuu會員購買任何 4 罐裝啤酒每滿$30可獲印花 1 個，滿 5個 yuu 印花送$15！

*優惠有效期由2025年12月10日早上7時至12月16日。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售/送/換完即止。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

*yuu印花派發日期至2025年12月30日。以單一發票計算。 $15 電子優惠券獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作$15使用。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應⽤程式。

日期：即日至16/12

地點：7-11門市

