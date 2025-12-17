【7-11】 著數之選 7仔雪糕優惠 平均低至$14.8/件（即日起至23/12）

7仔雪糕優惠今期再加碼，優惠加多兩日，甜蜜享受唔好錯過 ！今期雪糕優惠集合咗DREYERS同MÖVENPICK，多款口味任你揀，總有一款啱你口味，快啲去7仔掃筍貨啦！

【$118/8件】DREYER’S 各款雪糕杯/脆筒/雪糕批* ，平均每件$14.8

【$120/6件】MÖVENPICK各款雪糕/雪葩100毫升，平均每件$20

*不包括DREYER’S心形雪糕批/雪葩條

**優惠有效期由2025年12月17日早上7時至12月23日。優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

日期：即日起至12/23

地點：7-11門市

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

