【7-11】7仔食檔一日限定優惠 港式奶茶只需$7 （至限11/12）

7仔食檔一日限定優惠，今日只需$7就可以飲到一杯香濃滑口嘅地道港式奶茶/茶走/鴛鴦啦！凍熱同價！宜家唔一定要去茶記先有得飲啦，7仔食檔都一樣可以幫到你！7仔食檔獨家配方鴛鴦使用7CAFÉ 即磨咖啡，以黃金比例配上獨家配方全鍚蘭紅茶並使用全脂黑白淡奶，茶走當然係比一般港式奶茶更加濃郁同更加甜滑啦！天氣開始轉涼，今日嘅早餐同午餐點少得配一杯醒神熱飲啊！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：只限 2025/12/11

地點：7-11 指定分店地址

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso