【7-11】 限時優惠 指定飯糰低至$12/件（即日起至11/12）

【Now Sports】6月退役的曼聯前中堅伊雲斯，已卸任球會的租借及青訓主管一職。伊雲斯（Jonny Evans）今夏與曼聯約滿後宣佈掛靴，並且馬上在球會出任租借及青訓主管，但僅半年後便離職，據悉現時希望休息一段時間，陪伴家人，然後再考慮下一步的人生規劃。伊雲斯本身是曼聯青訓產品，職業生涯曾兩度效力紅魔；首個階段是從青年軍進入一隊起步，期間代表球會踢了近200場比賽，直至2015年離開。他脫「魔」後轉投西布朗，其後又加盟李斯特城，直至李城2023年降回英冠後，回到紅魔，兩季也上陣踢了43場比賽，經常在球隊中堅位置兵不夠用時，獲得前領隊坦夏委以重任。

now.com 體育 ・ 8 小時前