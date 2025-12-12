【7-11】 著數之選 多款雪糕低至$68/9件！（即日起至16/12）

7-11著數之選又係時候入貨啦，睇吓呢個星期7仔有咩抵買嘅嘢啦！

【$68/9件】雀巢甜筒(不包括奶油啤酒味)/ MEGA雪糕批/能得利冰棒(各款)

【$75/3件】da dino雪糕甜品(各款)

【$29/4件】雀巢脫脂乳酪飲品/低脂乳酪杯140克(各款)

【$28/2件】品客薯片95-102克(各款)

【$8/支】維他奶豆奶/麥精豆奶/維他港式奶茶480毫升

日期：即日至16/12

地點：7-11門市

