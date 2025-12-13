【7-11】 7仔食檔聯乘奀師傅 多款優惠價馳名撈麵 低至$15/份（即日起至31/12）

7仔食檔同奀師傅聯乘推出嘅馳名撈麵，把握機會即日起至12月31日，襯有優惠梗係要食盡佢！三款撈麵包括：炸醬撈麵 $15/份 (原價$27)；牛腩撈麵 $18/份 (原價$35)；牛雜/沙爹牛肚撈麵 $20/份 (原價$35)！奀師傅聯乘招牌牛雜及牛腩軟嫩入味，沙爹牛肚醬香沙爹味濃，牛肚爽口彈牙讓人一試難忘，唔想食撈麵仲可以轉配公仔麵/其他藍點！等7仔食檔馬上同你重溫街頭麵店風味啦！

日期：即日至31/12

地點：7仔食檔店舖

