【7-11】 著數之選 $10一口價優惠（即日起至16/12）

今期「$10一口價」限時優惠，即日起至16/12有多款咖啡、豆奶、飲品同輕食蛋糕任你選擇，即刻睇下今期有咩啦！

早餐之選：DYDO特萃拿鐵咖啡/特萃黑咖啡/杏仁焦糖拿鐵/特萃意式無糖拿鐵500毫升，$10/件！

雀巢咖啡-CAFÉ COLLECTION 美式咖啡/牛奶咖啡270毫升，$10/件！

維他奶麥精豆奶/低糖豆奶/無添加糖豆奶/低糖麥精豆奶/豆奶/維他奶低糖士多啤梨豆奶/低糖香蕉豆奶/低糖白桃豆奶/低糖芒果豆奶/低糖紅豆豆奶250-330毫升，$10/2件！

每日鮮語鮮牛奶/4.0鮮牛奶/雙源蛋白牛奶250毫升，$10/件！

至chill下午茶：阿華田熔岩蛋糕/咖啡蛋糕卷/朱古力味蛋糕卷，$10/件！

雀巢纖怡朱古力穀物棒/美祿穀物棒/可可穀物棒/玉米片穀物棒/纖怡紅莓味穀物棒/纖怡士多啤梨味穀物棒20-25克，$10/2件！

賴大俠雞肉/香菇小雲吞，$10/件！

欣欣手工原味蛋糕/北海道風味牛奶蛋糕，$10/件！

解渴之選：維他無糖冷泡香片茶/冷泡鐵觀音茶飲品860毫升，$10/件！

IF 100%椰青水/椰青水(含椰肉)/蜜桃汁飲品350毫升，$10/件！

日期：即日至16/12

地點：7-11門市

