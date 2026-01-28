【7-11】7CAFÉ全新柑橘味鮮奶咖啡 限時$11試飲

7CAFÉ推出全新柑橘味鮮奶咖啡，香濃即磨咖啡與清新柑橘味同絲滑鮮奶完美融合！由即日起2月10日仲有試飲優惠，用以上電子優惠券購買全新柑橘味鮮奶咖啡及柑橘味鮮奶只需 $11！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/02/10

地點：7CAFÉ分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso