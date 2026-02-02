【7-11】買經典三文治 送百福豆漿（即日起至03/02）

【Now Sports】儘管曼城周日被熱刺逼和後又失分，但領隊哥迪奧拿堅稱不會投降，會繼續在英超追趕阿仙奴。曼城錯失好局，半場領先熱刺2:0，換邊後卻被這支目前只位於中下游的球隊追和2:2，本來已經藉阿仙奴上輪不敵曼聯後，將積分榜落後的差距縮窄至4分，如今又變回6分。「還有14場比賽要打？只要機會還有，希望也始終存在，」哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後回應了聯賽榜的形勢：「我知道過去面對這類比賽，總是必須取勝，但今天我們沒能做到，而且整場比賽確實也困難重重......」他再闡述球隊今季的情況：「我們今季遇到很多困難，包括1個月前還是傷兵滿營，有9至10名球員缺陣，與此同時，我們依然堅持了下來，因為賽程就是這樣；當球員們陸續回歸，我看到了他們難以置信的鬥志，以及很多其他方面的正面信息。」熱刺追至1:2那球，入球的蘇蘭基曾在起腳時，踢中曼城新中堅基爾的小腿，可是經VAR介入後仍判入球有效，哥迪奧拿也有微言：「如果中堅對前鋒那樣做，肯定是12碼。當球證這樣判，確實改變了比賽的走向，而我們之後也失去了控制力，特別是後防面對長傳和一些第二落點時，判斷有所失誤。」

now.com 體育 ・ 2 小時前