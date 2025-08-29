即刻睇下今個星期 7-Eleven有咩搶手貨！

【$25 / 2件】農心辛辣芝士炒麵(碗裝)/韓式卡邦尼辛辣大碗炒麵/鮮蝦大碗麵

【7-11】本週著數之選 易極無糖薄荷糖 $13/件（即日起02/09）

【$8／件】M&M'S牛奶/花生朱古力37克/焦糖朱古力40克/脆脆心朱古力30克/焦糖冷萃咖啡味朱古力/麥提莎朱古力/黑朱古力/金脆焦糖味可可球30-37克

【7-11】本週著數之選 易極無糖薄荷糖 $13/件（即日起02/09）

【$16.5 / 件】卡樂B薯片 (熱浪/BBQ味/薄餅/蜂蜜牛油味/香烤魷魚味波浪)90-105克

【7-11】本週著數之選 易極無糖薄荷糖 $13/件（即日起02/09）

【$11／支】道地極品解綠茶/解茶/纖解茶/烏龍茶/蜂蜜綠茶/蘋果綠茶900毫升

【7-11】本週著數之選 易極無糖薄荷糖 $13/件（即日起02/09）

【$28／件】嘉士伯啤酒500毫升4罐裝

yuu會員購買任何 4 罐裝啤酒每滿$30可獲印花 1 個，滿 5個 yuu 印花送$15

【7-11】本週著數之選 易極無糖薄荷糖 $13/件（即日起02/09）

【$13／件】易極無糖薄荷糖34克 (各款)

【7-11】本週著數之選 易極無糖薄荷糖 $13/件（即日起02/09）

【$13 / 2件】品客薯片 (原味/酸忌廉洋蔥味/火焰牛排味/香濃芝士味) 42-48克

【7-11】本週著數之選 易極無糖薄荷糖 $13/件（即日起02/09）

【$8.5 / 支】可口可樂 (加系/無糖/原味/檸檬味/無糖雲呢拿味/士多啤梨味)/ 芬達 (橙味/提子味)/ 雪碧 (原味/無糖)/ 玉泉忌廉梳打/青檸味有氣水/梳打水410-500毫升膠樽裝

【7-11】本週著數之選 易極無糖薄荷糖 $13/件（即日起02/09）

【$7／罐】青島啤酒/生力啤酒500毫升大罐裝

【7-11】本週著數之選 易極無糖薄荷糖 $13/件（即日起02/09）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/09/02

地點：7-11指定分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit