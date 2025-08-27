【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至09/09）

即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！

早餐之選：

【$10／件】DAYPLUS焦糖味/粒粒朱古力/芝士/北海道牛乳/薄荷朱古力天然酵母包

【$10／2件】嘉頓十三穀三文治包/奇亞籽三文治麥包/三色藜麥南瓜籽三文治包2片裝

營養飲品：

【$10／件】悅鮮活鮮牛奶450毫升/純享酸奶 (原味/蘋果味) 300克

【$10／2件】子母天然純牧朱古力奶/原味牛奶/高鈣低脂牛奶飲品225毫升

至chill下午茶：

【$10／2件】四洲甘栗50克/甘大滋盒裝40克

【$10／件】宮田魚肉製蟹棒小食45克/魚肉製帶子小食39克

解渴之選：

【$10／2件】維他芒果汁/黑加侖子/錫蘭檸檬茶/0糖檸檬茶/檸檬茶/低糖檸檬茶330毫升/氣泡檸檬茶/0糖檸檬茶飲品310毫升

【$10／件】 IF 100%椰青水/椰青水(含椰肉)350毫升/蜜桃汁飲品350毫升

【$10／件】道地極品烏龍奶茶/沖繩黑糖普洱奶茶/生豆乳500毫升

【$10／件】立頓英式奶茶535毫升

日期：即日起至2025/09/09

地點：7-11指定分店

