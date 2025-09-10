即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！

早餐之選：

【$10／2件】嘉頓夾心海綿蛋糕 (朱古力咖啡味/牛奶味)

【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至23/09）

【$10／件】DYDO特萃拿鐵咖啡/特萃黑咖啡/杏仁焦糖拿鐵/特萃意式無糖拿鐵500毫升

營養飲品：

【$10／2件】維他奶山水豆漿盒裝/高鈣低糖豆漿/低糖鮮黑豆漿/無糖鮮豆漿236毫升

【$10／件】每日鮮語鮮牛奶/4.0鮮牛奶/雙源蛋白牛奶250毫升

yuu 會員購買任何每日鮮語鮮牛奶250毫升，可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 5 個 yuu 印花即送 1 件！

【$10／件】蒙牛優益C活性乳酸菌原味/乳酸菌蘆薈味/活性乳酸菌低糖340毫升

至chill下午茶：

【$10／件】7PREMIUM 紫菜味脆米片/雜錦堅果 32克/焦糖爆谷杯

【$10／2件】善字大辣魚肉腸/大魚肉腸45克

【$10／3件】麥維他忌廉夾心餅40克 (雲呢拿味/朱古力味)/手指餅30克 (原味/朱古力)

解渴之選：

【$10／2件】維他奶麥精豆奶/低糖豆奶/無添加糖豆奶/低糖麥精豆奶330毫升/維他奶原味燕麥奶/朱古力燕麥奶250毫升/豆奶/低糖士多啤梨豆奶/低糖香蕉豆奶/低糖白桃豆奶/低糖芒果豆奶330毫升

【$10／支】佳得樂檸檬味/橙味/藍莓味/西柚味600毫升

日期：即日起至2025/09/23

地點：7-11指定分店

