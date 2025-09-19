專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
【7-11】買雪糕滿$100即享75折（19/09-21/09）
由今日開始一連三日 (9月19-21日) ，到7-Eleven買任何雪糕滿$100即享 75折優惠，大家把握機會，打風前買定一籮籮雪糕慢慢歎！
—
日期：即日起至2025/09/21
地點：7-11指定分店
＝＝＝＝＝＝＝
