【7-11】本週著數之選 喜瑪拉雅山鹽糖 $10/2件（即日起09/09）

即刻睇下今個星期 7-Eleven有咩搶手貨！

【$18/ 2件】味覺糖CORORO果汁軟糖/PUCCHO果粒軟糖 (各款)

【$20 / 件】滿漢大餐碗麵 (各款)

【$19 / 2件】卡樂B薯片55克 (熱浪/ BBQ味/蜂蜜牛油味薯片/香辣薄餅味/蕃茄/薄餅)

【$7.5 / 支】三得利烏龍茶/茉莉烏龍茶/桂花烏龍茶500毫升

【$20 / 件】獅威啤酒/藍冰啤酒 500毫升4罐裝

yuu會員購買任何 4 罐裝啤酒每滿$30可獲印花 1 個，滿 5個 yuu 印花送$15

【$10 / 2件】喜瑪拉雅山鹽糖 (各款)

【$10／件】樂事真脆薯條40克 (各款)

【$13.5 / 罐】魔爪碳酸能量飲品355毫升 (各款)

【$9／罐】STELLA ARTOIS/CORONA啤酒500毫升大罐裝

日期：即日起至2025/09/09

地點：7-11指定分店

