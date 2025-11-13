最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【7-11】港式燒賣魚蛋$11/10粒 (只限13/11）
7仔食檔再推快閃優惠，今日下午2點後，燒賣魚蛋一律只需$11！燒賣可以配「蒜香豉油」同「蔥香豉油」 ，魚蛋可以配「咖喱汁」同「沙爹汁」，而且一份只需加$3仲可以換購可口可樂、芬達、雪碧或玉泉330毫升！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2025/11/13 (下午2點後限定)
地點：7仔食檔店舖
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 12 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限13/11）
萬寧官網限定出位價Nobi Nobi有機BB食品買二送一；脆米餅同蔬果小食等全部用優質泰國茉莉香米+新鮮蔬果，絕無添加、無麩質、無過敏原；適合每個成長階段，從糊、米餅，到米粉調味，全方位照顧BB營養！YAHOO著數 ・ 2 小時前
劉晨芝獲Bob介紹幾個對象 心痛佘詩曼宣傳期攰爆
【on.cc東網專訊】藝人劉晨芝（Adrienne）、周家蔚、黃家俊（Matthew）及曾比特等今日（12日）現身中環出席真人騷節目《瘋狂名人社交》祝捷會，Adrienne在會上宣布節目將於香港首播，並計劃開拍第二季的好消息。Adrienne受訪時透露節目內容講東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
42歲阿Sa仍似少女！必看蔡卓妍8招獨門凍齡護膚術 同款美妝護膚好物推介
歲月在每個人臉上都會留下痕跡，但蔡卓妍（阿Sa）卻似乎完全被時間遺忘。42歲的她皮膚依然緊緻透亮，笑起來依然有少女的靈氣。無論是在鏡頭前還是日常自拍，她的膚質狀態都絲毫不輸年輕女生。與其說她是天生麗質，不如說她對保養的堅持才是真正的凍齡秘訣。以下即揭開她的凍齡秘訣！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 22 小時前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前