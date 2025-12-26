【7-11】黑芝麻新地買1送1

7-11今期黑芝麻新地買1送1，平均只係$6/杯！黑芝麻新地採用黑芝麻醬製成，帶有微甜及濃郁堅果風味，搭配新地順滑口感，把握機會同朋友一人一支開心SHARE啦！

日期：即日起至優惠結束

地點：7-11指定分店

