宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【7-11】港式燒賣魚蛋$11/10粒 (只限04/12）
7仔食檔再推快閃優惠，今日下午2點後，燒賣魚蛋一律只需$11！燒賣可以配「蒜香豉油」同「蔥香豉油」 ，魚蛋可以配「咖喱汁」同「沙爹汁」，而且一份只需加$3仲可以換購可口可樂、芬達、雪碧或玉泉330毫升！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2025/12/04 (下午2點後限定)
地點：7仔食檔店舖
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 20 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 6 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 17 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 1 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 21 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 1 天前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 1 天前
「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？
CHANEL工坊系列2026剛在紐約完滿落幕。到場的一系列「人間香奈兒」穿什麼欣賞Matthieu Blazy的首場工坊系列呢？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期熱選（04/12-08/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，明星一平夜店日式炒麵 $21.9/2件、松永雜錦餅乾 $39.9/2件、Sajo急凍蠔海鮮魚餅 $35.9/件、Haitai Calbee Jagabee薯條 $39.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
張敬軒私下派巨額慰問金予宏福苑粉絲 被形容「黐線佬」暖心舉動感動網民
大埔宏福苑五級大火發生後，唔少中港藝人都伸出援手捐款，韓國藝人亦響應，希望讓受影響之居民獲得實際支援，張敬軒嘅低調善舉更加如冬日暖陽般感動人心。日前，有宏福苑居民於社交平台發文指張敬軒係「黐線佬」，原來佢向居住於宏福苑嘅歌迷會會員作出慰問，信封內塞滿多疊千元現金。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
達雲紐尼斯想離沙特聯
【Now Sports】今夏離開利物浦，以6600萬鎊轉戰沙特阿拉伯聯賽的達雲紐尼斯，據報尋求在冬季轉會窗交易，主要原因是不適應當地生活。現年26歲的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），離開了利物浦後，投身沙特聯球隊艾希拿，但據英國《鏡報》透露，這位烏拉圭國腳在當地生活並不如意，縱然有替球隊在聯賽取得入波，可是仍希望在即將開始的冬季轉會窗，尋求轉會，在中東生活僅僅4個月時間便力求轉換環境。阿根廷《奧萊報》指出，該國名牌球會河床正密切注意達雲紐尼斯情況，領隊加拉度已視這位前鋒為各窗收購目標之一，以在新球季爭取佳績。now.com 體育 ・ 16 小時前
American Bitcoin在26分鐘內腰斬 加劇特朗普家族財富大縮水
加密貨幣礦商American Bitcoin Corp.股價周二的跳水來得猝不及防。華爾街上午9點31分，即開盤僅一分鐘後，該股就下跌了33%。五分鐘後，跌幅擴大到42%，到9點56分時已經超過了50%。Bloomberg ・ 1 天前
陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
懷斯加入「十字兵」 阿迪達：給我們多點休息時間！
【Now Sports】阿仙奴贈賓福特雙蛋鞏固榜首位置，代價卻不小，中場迪勤懷斯與守將莫斯基拉俱傷出，令領隊憂心之餘，也提出控訴。阿仙奴本來已有一對正選中路守將加比爾及沙利巴養傷，而西班牙後衛莫斯基拉也在周三這場對賓福特的比賽半場退下火線。更令人憂心的是，中場大將迪勤懷斯（Declan Rice）在比賽尾段疑因小腿傷離場。「這顯然不是好消息，迪勤需要離場，我們不知道（傷勢），必須看明天的報告。」阿迪達賽後說：「迪勤可以步行，不能作賽。事實是，他作賽了很多分鐘，我們剛於周三晚作賽，然後又得在周六早上出賽。」阿仙奴周六作客剛升上聯賽榜第3位的阿士東維拉。其實阿迪達今仗已作出輪換，薩卡、艾斯與尤利安添巴都先列後備，他顯然為頻密賽序提出控訴：「休息，這是一個頗正面的用詞，我們不得不作出一些改變。己隊在各個層面都經歷非常艱難的一個星期，被要求3天後比賽，比對手少了一天的恢復時間。」「我們可以出賽，但如果人家能夠給我們多一點休息時間，以球員為福祉，使大家稍稍輕鬆一點就太好。」阿迪達續說。now.com 體育 ・ 4 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前