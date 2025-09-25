【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至07/10）

即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！

早餐之選：

【$10／件】嘉頓切皮方包/切邊三文治麥包/特厚切皮三文治包/特厚切皮三文治麥包

【$10／支】黑松韋恩拿鐵咖啡/黑咖啡/藍山調合咖啡500毫升

營養飲品：

【$10／2件】子母天然純牧朱古力奶/原味牛奶盒裝/高鈣低脂牛奶飲品225毫升

【$10／2件】維他高鈣低脂牛奶/高鈣牛奶/高鈣脫脂牛奶/朱古力牛奶/高鈣低脂朱古力奶盒裝236毫升

yuu 會員購買指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升，可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 5 個 yuu 印花即送 1 盒！

至chill下午茶：

【$10／件】念慈菴枇杷潤喉糖原味/金桔檸檬味/檸檬草味/蘋果桂園味8粒裝

【$10／2件】旺旺雪餅72克/旺旺仙貝(中)56克

【$10／件】洽洽香瓜子(紅袋)145克/TOHATO焦糖粟米條70克/

【$10／件】萬樂珠無糖薄荷糖原味/香草味35克

解渴之選：

【$10／件】淳茶舍大紅袍烏龍茶/雲抹日式綠茶(無糖)/銀毫茉莉綠茶飲料(無糖)/美粒果橙汁/水動樂電解質920毫升膠樽裝

【$10／2件】維他氣泡檸檬茶/氣泡0糖檸檬茶飲品310毫升/維他檸檬茶 (各款)/ 菊花茶/氣泡飲品/芒果汁/黑加侖子汁330毫升

yuu 會員購買指定維他/維他氣泡飲品310-330毫升，可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 6個 yuu 印花即送 1 盒！

