【7-11】全新雙重滋味餡餅 限時 $11/件

7仔食檔全新推出圓蔥牛肉餡餅同白菜豬肉餡餅，由即日起至1月20日，兩款餡餅仲有限時優惠，每件只係 $11！兩款餡餅都係金黃香脆嘅外皮，包住熱辣辣又多汁嘅餡料，咬落去每一啖都超滿足！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/01/20

地點：7仔食檔店舖

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso