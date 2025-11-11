【7-11】買7-SELECT麵包 加$2配IF檸檬/荔枝/蜜桃紅茶（即日起至14/11）

今個星期到7-eleven買任何7-SELECT麵包，加$2即配IF檸檬/荔枝/蜜桃紅茶（350毫升），為你提供醒神又方便嘅早餐！

日期：即日起至2025/11/14

地點：指定7-11分店

