基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
【7-11】買極上飯糰系列兩件 加$2即配香橙紅茶（即日起至31/10）
今個星期四至五，到7-eleven買7-SELECT 極上飯糰系列兩件，加$2即配紅茶花伝CRAFTEA香橙紅茶（500毫升），午餐都可以抵食、飽肚又滿足！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/10/31
地點：指定7-11分店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
Burberry減價低至半價！舒華同款Bridle手袋低至$6,950 / 經典款格仔銀包低至$2,350
趁著雙11優惠2025來臨前，FARFETCH率先推出一輪大減價，不少名牌手袋、波鞋、服飾等都有平，吸引大家提前消費！而英倫品牌Burberry今次亦有份參與FARFETCH的減價清單中，當中多達500款產品限時低至半價優惠，大家最愛的手袋、銀包、外套等統統有份，以人氣復古格仔銀包為例，原價$4,700減至$2,350就買到，減價有點過份！想用抵價入手Burberry產品？絕對不能錯過今次的FARFETCH減價！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
法國郵政限量發售「牛角包香味郵票」！加入特色酥皮可口香氣，令寄信都充滿幸福感
「天天寫，封封寫滿六百句的我愛你～」也許這些甜蜜話語，都不及一枚擁有「牛角包香味」的郵票來得可口。說的是法國郵政的新作，最新推出「牛角包香味郵票」，成為搶手貨。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
COS減價難得低至半價！百搭Tee折後低至$100／恤衫裙、連身裙最平$495
喜歡簡約低調風的人，絕對不能錯過今次ZALORA推出的突發減價！當中以極簡時裝而聞名的COS有限時低至半價優惠，男女裝合共超過400款產品有平，包括T-Shirt、冷衫、西褲、外套、長裙等，不少服飾折完二、三百元就可以入手，是大家換季及升級衣櫃的好機會！提提大家，ZALORA買滿$399即有免運費送貨，一、兩件COS服飾都已經可以輕鬆達標！各位快趁COS特價掃貨喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
eclipse產品$40/3件＋送營多印尼撈麵、買李施德林送原箱27卷廁紙+Tempo袋裝面紙等禮品｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 43 分鐘前
雙11優惠2025｜馬拉松Marathon Sports官網低至33折！Hoka跑鞋低至$599／Asics跑步T恤只需$100
跑季開始，各位跑手準備好跑步裝備未？今年馬拉松Marathon Sports官網雙11早鳥優惠超抵，有超過700款運動產品低至33折。Yahoo購物專員推薦大家入手New Balance、Asics、PUMA等的跑鞋；更可以同時入手運動服裝，折後不少產品跟outlet價位差不多，剛好可以襯出全身跑步Look！馬拉松官網買滿$500即可於指定Circle K便利店取貨或有免費送貨上門，大家快快準備大手出擊！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 1 週前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限28/10）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏多用途濕紙巾90片X2 包優惠裝 $29/件、TARGET PRO BY WATSONS 1%維A醇安瓶精華 $259/件、屈臣氏 強。關節雙營液體葡萄糖胺 15包第2件半價！YAHOO著數 ・ 1 天前
【123 by ELLA】全場買3送1（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正進行全場買3送1，只需任選全場4件商品，即送價格最低的一件，全場商品隨意搭！YAHOO著數 ・ 1 天前
【H&M】門市指定商品限時85折（即日起至優惠結束）
H&M 11.11 門市特惠進行中，指定商品限時85折，女裝、男裝、童裝、家居等你來逛！YAHOO著數 ・ 23 小時前
雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX
香港終於迎來秋季天氣，早晚開始變得清涼，轉季天氣皮膚保養變得非常重要！Yahoo購物專員發現iHerb有不少抵買FRESH護膚品，同時iHerb最近推出雙11早鳥優惠，由即日起至11月1日凌晨1點，輸入指定優惠碼即可享全單78折優惠，用完優惠碼後不少FRESH護膚品都比官網平，如人氣紅茶精華比官網平近$200、轉季必備的潤色護唇膏更低至$196，而且多色選擇，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【PANDORA】11.11 限時優惠 指定飾品75折（29/10-11/11）
Pandora進行11.11 限時優惠，由即日起11月11日，凡於門市或網店選購指定飾品可享75折，於Pandora選購指定正價飾品2件，第3件可享免費優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 買個人護理產品3件滿$99送潔而亮（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，買任何個人護理產品3件滿$99 獨家送潔而亮特強去污液500毫升(價值$23.4)、精選頭髮護理產品買1送1、精選日韓頭髮護理產品第2件半價、精選頭髮護理產品第2件半價、精選女性衛生護理產品買1送1、精選口腔護理產品第2件半價！YAHOO著數 ・ 21 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜iHerb早鳥優惠全網限時78折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣維他命低至$60
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月1日凌晨1點，推出雙11早鳥優惠，限時全單78折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次78折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 23 小時前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 17 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 19 小時前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 1 天前