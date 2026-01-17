7-11 飯團疑藏螺絲帽 食客險誤吞：姨甥仔救咗我一命︱Yahoo

事主進食時驚見一顆疑似「螺絲帽」的異物。

【Yahoo新聞報道】有市民日前購買 7-11 便利店的日式八爪魚飯團，她向《Yahoo新聞》表示，進食時驚見一顆疑似「螺絲帽」的異物，混集在八爪魚碎粒當中，險誤吞入肚。她認為事情「太癲啦」，已即時向食環署舉報，由署方收走樣本作檢驗，並期望便利店道歉及賠償。

《Yahoo新聞》已就事件向食環署及 7-11 所屬的 DFI 零售集團查詢，正待回覆。

食客 Yume 表示，本月15號的凌晨一時許，在九龍塘建新中心的7-11 便利店購入涉事飯團，當進食到一半時，竟發現飯團內藏一顆疑似「螺絲帽」的銀色異物。她憶述當時情況指，「好消息我無食落肚！壞消息我已經食咗一半！」，又指「係我姨甥仔救咗我一命，因為我食個時冇望住個飯團，諗住食落去嘅時候，佢咁啱打斷我問我問題」，才能令她及時發現有異物，未有誤吞入肚，否則後果不堪設想。

Yume 表示，當晚即時向食環署舉報，並提供購買紀錄，翌日由署方人員上門收集樣本。她批評「點解香港嘅食物安全可以惡化到咁」，認為若檢驗結果為有食物安全問題，有關食物製造商應得到懲處，又認為7-11 應向她道歉以及作出賠償。