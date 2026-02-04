【7-11】甘大滋ｘ尋秦記終極版登場！全新13款《尋秦記》電影角色珍藏卡

今期7仔最新有甘大滋ｘ尋秦記終極版，全新13款《尋秦記》電影角色珍藏卡登場！四洲甘大滋餅乾條黑朱古力味，採用獨特慢烤技術，烘焙香氣同濃厚黑朱古力味完美融合，口感香脆，即到7-11搶先帶走尋秦記甘大滋終極版啦！

日期：即日起至售完即止

地點：指定7-11分店

