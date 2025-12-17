【7-11】7CAFÉ全新單品咖啡豆 限時$11試飲（即日起至30/12）

7CAFÉ推出全新單品咖啡豆！由即日起至12月30日，買任何7CAFÉ即磨咖啡升級至單品咖啡豆，可享$11限時試飲優惠，凍熱同價！喜歡飲Fruity口味的話，7CAFÉ今次選擇埃塞俄比亞利姆咖啡豆，在香港本地新鮮烘焙，味道帶豐富果香和花香，還有一點柑橘同蜂蜜的香氣；而本身7-Eleven偏Nutty風味的獨家併配咖啡豆，都繼續會供應，到時可以揀飲Fruity或Nutty，而且轉單品咖啡豆不需要額外加錢，免費升級盡情歎！

廣告 廣告

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/12/30

地點：7CAFÉ分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso