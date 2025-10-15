「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
【7-11】7CAFÉ燕麥奶咖啡買一送一（即日起至28/10）
7CAFÉ推出限時優惠，即日起至10月28日，任何燕麥奶咖啡產品買一送一！優惠產品包括7CAFÉ新推出的虎堅果燕麥奶咖啡，採用由本地研發太加奶爲植物奶基底，結合3種優質植物原料，包括虎堅果、燕麥及大豆；其中虎堅果係被譽為「超級食物 (Superfood)」，含有豐富營養比例！購買時留意，7CAFÉ自助站不提供燕麥奶咖啡產品。
—
日期：即日起至2025/10/28
地點：7CAFÉ分店
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【一粥麵】限時3日快閃 半隻貴妃雞配白飯$38（即日起至16/10）
一粥麵再推全日快閃優惠，由10月14日至16日，下午4至6點外賣自取價$38買到半隻貴妃雞(免斬)配白飯或半隻BB滷水鴨(免斬)配白飯，每個產品每人限購2份，數量有限，售完即止。YAHOO著數 ・ 1 天前
女生生日禮物怎麼選？推介10款奢華實用零失手禮物，大熱Lemaire牛角包／DIOR香水套裝／Polo針織冷衫
還在苦惱送給她的生日禮物嗎？無論是送給老婆、女朋友或女生朋友，送禮物最重要就是顏值高又實用！小編為大家精心挑選 10 大送給女生的最佳禮物，兼備實用、潮流及時尚度，從此送禮零失手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【豐澤】雙11狂歡購物節預熱優惠 $11搶購5折電子優惠券（即日起至30/10）
豐澤雙11狂歡購物節正式開鑼，今年更新增預熱優惠，預熱期由即日起至10月30日，齊來提前開搶！而第2輪優惠由10月31日開始，更多優惠陸續有來！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$470 擴充掌機、筆電容量玩家必購
各位掌機、電競筆電玩家如果在尋找擴容容量的 SSD，那不要錯過正在 Amazon 上以歷史低價促銷的 WD_Black SN7100。它的 500GB、1TB、2TB、4TB 版本均有折扣，價格低至 US$60。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？
上周五阮小儀宣布本月底離開效力30年嘅商台，「森美小儀」嘅組合將成絕響，而二人一同主持嘅節目《早霸王》亦有可能隨住小儀離巢而完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 23 小時前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 8 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前