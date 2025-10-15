【7-11】7CAFÉ燕麥奶咖啡買一送一（即日起至28/10）

7CAFÉ推出限時優惠，即日起至10月28日，任何燕麥奶咖啡產品買一送一！優惠產品包括7CAFÉ新推出的虎堅果燕麥奶咖啡，採用由本地研發太加奶爲植物奶基底，結合3種優質植物原料，包括虎堅果、燕麥及大豆；其中虎堅果係被譽為「超級食物 (Superfood)」，含有豐富營養比例！購買時留意，7CAFÉ自助站不提供燕麥奶咖啡產品。

日期：即日起至2025/10/28

地點：7CAFÉ分店

