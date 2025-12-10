宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【7-11】7CAFÉ限定朱古力開心果燕麥奶咖啡 限時$11試飲（即日起至23/12）
7CAFÉ限定新口味朱古力開心果燕麥奶咖啡登場！沿用人氣瑞典品牌OATLY的開心果燕麥奶，加入美國天然開心果製成的開心果醬，以及濃滑朱古力醬，配上7CAFÉ濃醇即磨咖啡，「開心果迷」不能錯過！由即日起至12月23日仲有試飲優惠，$11就可以飲到！
日期：即日起至2025/12/23
地點：7CAFÉ分店
