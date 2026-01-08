【7-11】大折日 買滿$100即享8折

7-Eleven推出2026年首個限定大折日，只要於1月9日早上7時起到7-Eleven分店買滿 $100，或於港鐵分站買滿 $50，即可享8折！

今次8折優惠可與多款今期著數優惠同時使用，包括DREYER'S/ KIT KAT/OREO/美祿 雪糕批 / 雪糕杯 / 脆筒 、MOVENPICK雪糕等都有折上折！

另外，只要於 1月9日打開 AlipayHK App掃描店內宣傳品上的二維碼，即可獲得 $10 7-Eleven專屬電子現金劵一張，以 AlipayHK 消費滿 $100可即時使用。又或者使用恒生enJoy 卡付款，即可賺取3 倍yuu積分回贈，而購買指定貨品更可獲取yuu印花。

今期至抵筍貨

DREYER'S雪糕杯/脆筒/脆皮雪糕批 (不包括心形系列) 雀巢KIT KAT/OREO/美祿雪糕系列 $145/10 件 折實價 $116 /10件，平均 $11.6 /件

MOVENPICK雪糕100毫升 $130/6杯 折實價 $104/6 杯，平均 $17.3/杯

Häagen-Dazs 迷你杯/雪糕批 (不包括日本版) $148/8件 折實價 $118.4／8件，平均 $14.8/件

Häagen-Dazs™ 奢華系列 $179/件 折實價 $143.2/件

葡蓮凍菠蘿 $28/3件 折實價 $22.4/3件，平均 $7.5/件

親親芒凍芒果88克 2件裝 $32/2件 折實價 $25.6/2件，平均 $12.8/件

可口可樂 / 芬達 / 雪碧 / 玉泉 / 淳茶舍 / 紅茶花伝蜜桃紅茶 / 維他檸檬茶/菊花茶/日式桃茶/蘋果茉莉綠茶/白提烏龍茶/維他奶豆奶）410-500毫升樽裝 $16/2支 折實價 $12.8/2支，平均 $6.4 /支

清熱酷350毫升膠樽裝 $10/支 折實價 $8/支

道地極品解綠茶/極品纖解茶/極品解茶/極品烏龍茶無糖/極品橘皮香茶/極品桂花香茶/青柑普洱茶 500毫升樽裝 $8.5/支 折實價 $6.8/支

明治頂級鮮牛奶946毫升 $52/2盒 折實價 $41.6/2盒，平均 $20.8/盒

HOEGAARDEN啤酒/蜜桃味白啤酒/紅莓味白啤酒500毫升大罐裝 $10/罐 折實價 $8/罐

麒麟一番啤酒500毫升大罐裝 $9/罐 折實價 $7.2/罐

卡樂B薯片 55克 $20/2包 折實價 $16/2包，平均 $8/件

易極無糖薄荷糖 $13/件 折實價 $10.4/件

安記溏心鮑系列 $100/3罐 折實價 $80/3罐，平均 $26.7/罐

SUGAR BUTTER SAND TREE 奶油夾心/焦糖味奶油夾心餅乾 7件裝 $130/2件 折實價 $104/2件，平均 $52/件

金莎金鑽禮盒24粒裝 $112/盒 折實價 $89.6/盒

ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝 $74/2條 折實價 $59.2/2條，平均$29.6/條

金象牌頂上茉莉香米8公斤 $111.3/包 折實價 $89/包

日期：2026/01/08早上7時 - 2026/01/09早上6時59分

地點：指定香港7-11分店

