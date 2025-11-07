【7-11】黑芝麻新地 逢星期五買一送一（即日起至優惠結束）

7-Eleven香港最近推出「黑芝麻新地 」，採用黑芝麻醬製成，帶有微甜及濃郁堅果風味，搭配新地順滑口感，每啖都是濃濃的黑芝麻味！特別留意，7-11的黑芝麻新地逢星期五可享買一送一優惠，更可選配杯裝，在指定7-11分店提供，約埋朋友一齊食啦！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

廣告 廣告

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso