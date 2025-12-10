【7-11】指定分店限時4天 買滿$100即享8折（即日起至13/12）

由即日起至12月13日，一連4日到指定7仔買滿$100即享8折優惠！有齊各款精選零食雪糕、啤酒汽水等等，趁有優惠快啲叫齊家人朋友一齊嚟7仔入貨！

日期：即日起至2025/12/13

地點：指定 7-Eleven 分店

