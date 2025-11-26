珠海長隆飛船酒店買2送2
7-Eleven破天荒打造Sanrio characters 「閃漾滿氛香水」系列
首度跨界聯乘Threads/小紅書爆紅香氛品牌BeCandle 以雙盲盒形式換購 締造驚喜閃漾滿「氛」聖誕 7仔App同步升級：全新界面+電子印花分享功能登場
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月26日 - 7-Eleven再次「踩過界」。破天荒與8位Sanrio人氣角色聯乘，誠意打造全新「閃漾滿氛香水套裝」系列，並首度跨界聯乘本地香氛品牌BeCandle締造驚喜。BeCandle 近日於Threads及小紅書爆紅，以高品質吸引了不少香味愛好者，香氣層次細膩，每款香水均由香港製造，更加入香水層疊的樂趣，透過自由混搭香味，創造專屬於你的個人香氣與節日氣息。全套系列一共有9款Sanrio角色3D造型香水樽及9款BeCandle 30毫升香水，其中香水樽及香水分別各包含隱藏版1款，破天荒以雙盲盒形式換購，一次可換購2個，分別載有3D造型香水樽盲盒1個及BeCandle香水盲盒1個，帶來雙倍開盲盒驚喜之刺激快感。而你可以在集齊喜愛的Sanrio 角色3D造型香水樽和香水後，再以套裝內的漏斗自行注入香水樽內，製作岀最理想的香水組合，無論送禮還是自用都心思滿分，展現到獨一無二的個性魅力。全套「閃漾滿氛香水套裝」將於11月19日早上7時起在7-Eleven閃亮登場，絕對限量換購。立即 unbox your perfume，體驗閃漾的節日驚喜，打造專屬你的香氣故事。
8 位 Sanrio 人氣角色萌化登場 立體鑽石切角面設計展現獨特質感
一眾 Sanrio 超人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、 Hangyodon 、Little Twin Stars的Kiki和Lala、My Melody、Kuromi及 Kerokerokeroppi 更化身3D造型香水樽蓋，以鑽石切角面設計搭配透切的外觀，為香水樽增添了獨特的精緻感，而樽身亦印有可愛的角色圖案，將萌趣的氛圍完美映現，無論是自用、作為家居擺設，還是用作送禮，都是今個聖誕節的理想選擇，為節日增添一份特別的驚喜。
BeCandle 獨家調製 9 款香水 從花香到木質香 讓香氣展現你的個性
本地人氣香氛品牌BeCandle 為 7-Eleven 獨家調製的9款香味同樣令人引頸以待，涵蓋了花香、果香、木質調、檀香、柑橘調及海洋調，滿足不同風格的需求，無論是甜美可愛的風格，還是清爽中性的風格，甚至是男士，皆能找到心儀的香味。全系列香水原料均由法國嚴選採購，再於香港匠心製造，質量絕對得到保證。 讓香氣不只是一種味道，更是造型與風格的延伸。換上不同香水，便能展現截然不同的魅力，讓今個聖誕更添個人風采。
限量雙隱藏版盲盒 雙重驚喜登場
首次推出限量「雙隱藏版」盲盒 —— 不但有夢幻級隱藏版香水樽，更同時推出隱藏版香水香氣，帶來前所未有的雙重驚喜。Cinnamoroll 以3D夢幻閃爍造型亮相作此系列「隱藏版」，全透明設計配上閃亮金粉，與「閃漾滿氛」主題完美呼應，散發出如星光般的迷人光澤。這款隱藏版僅有2%機會抽中，極具收藏價值，勢必成為粉絲必儲珍藏。而隱藏版香水 — BeCandle「梗有FUN喺左近」，以橙花、晚香玉與青檸為主調，靈感源自7-Eleven 的三種代表色，呈現充滿活力的城市景象。明亮花果香交織出舒適又具時尚感的氛圍，令人一聞傾心。
「閃漾滿氛香水套裝 」產品資料：
Hello Kitty 3D 造型香水樽
Kuromi 3D造型香水樽
建議搭配：BeCandle「黑夜聖誕」香水
Little Twin Stars – Lala 3D造型香水樽
建議搭配：BeCandle「星釣小夢」香水
Little Twin Stars – Kiki 3D造型香水樽
建議搭配：BeCandle「星星派對」香水
Hangyodon 3D造型香水樽
建議搭配：BeCandle「海鹽夢影」香水
Kerokerokeroppi 3D造型香水樽
建議搭配：BeCandle「綠蔭靜塘」香水
BeCandle 香水層疊靈感指南: 層層驚喜 打造你的專屬節日香氣
把香水層疊不僅是一種生活品味的延伸，更是展現個人風格與態度的方式。透過靈活配搭，除了能豐富香水的層次感，更能讓你根據心情、場合，甚至是服裝風格，打造出專屬於你的個性化香氣。而7-Eleven與BeCandle邀請大家展開香氣的探索之旅，特意創造出4組疊香推介，尋找屬於自己的命定香氣。
BeCandle疊香推介
層疊組合 1 : 檸檬馬卡龍
「捲尾烘焙」 + 「星釣小夢」
層疊組合 2: 冬日汽泡夢
「海鹽夢影 + 「星星派對」
層疊組合 3: 柑橘果凍
「星星派對 」+ 「梗有FUN喺左近」
層疊組合 4: 星願慶典
「星星派對」 + 「星釣小夢」
「閃漾滿氛香水套裝」推廣活動詳情：
電子及實體印花派發日期：
7-Eleven App全新介面，升級功能 - 分享印花登場
為了再進一步提升顧客使用7-Eleven App 儲電子印花和換購的體驗，全新介面登場。新設計採用了更簡潔清晰的版面呈現，無論是產品介紹，活動詳情，換購方式都一目了然。而伴隨頁面更新，同時亦推出了全新升級功能 - 分享印花。只需輸入朋友的電話號碼，用戶即可瞬間與朋友分享印花，更快儲齊印花換齊全套「閃漾滿氛香水套裝」，體驗升級、樂趣加倍。
儲電子印花換購步驟
步驟1：下載7-Eleven App並同時綁定yuu 賬戶。
香水樽使用警告：
此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。
產品圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。所有換購價已包含塑膠購物袋徵費，所有「閃漾滿氛香水套裝」 換購價相關金額不能獲取印花及 yuu 獎賞計劃之積分及不適用於以恒生enJoy卡付款之95折。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。
所有推廣期內累積之印花只作參與此推廣期內印花推廣活動，活動完結後該印花將會作廢。不同推廣期所獲取之印花不可累計或轉移至其他印花活動。當獲取指定數量電子印花後，顧客可於7-Eleven應用程式內兌換「禮品換購券」並須到實體店完成兌換程序。電子印花一經扣除，將不獲補發。禮品取貨日期需視乎實際店舖存貨量而定，詳情請向店員查詢。於7-Eleven實體店舖進行兌換程序時，以掃描二維碼方式兌換禮品。以實體印花換購產品時，7-Eleven會即時收回貼有指定實體印花數目之收集卡。如超過指定數目，印花恕不發還。印花如有損壞、塗污或偽造，均當作廢論。 只接受完整印花收集卡之正本或影印本，其他版本恕不接受。若取消訂單或將產品退款，相關交易中所獲取的電子印花將從手機應用程式賬戶中自動扣回。如顧客於實體店退貨，需一併退回實體印花。
#1消費金額不包括購買「7 仔預購」產品、yuu 預訂產品、香煙、奶粉 (任何型號) 、尿片、網上遊戲卡、印花換購活動換購品、現金券、禮券、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購 物袋收費、垃圾收費指定袋及指定標籤或其他服務項目。顧客查詢專線：2299 1110 (服務 時間為星期一至五 0900-1700，星期六、日及公眾假期休息)或 登入本公司網頁 www.7-eleven.com.hk 以電郵查詢。
Hashtag: #7ElevenHK #7ElevenMacau #儲印花 #電子印花 #儲yuu分 #SanrioHK #BeCandle #本地品牌 #香水 #雙盲盒
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
