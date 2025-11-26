首度跨界聯乘Threads/小紅書爆紅香氛品牌BeCandle 以雙盲盒形式換購 締造驚喜閃漾滿「氛」聖誕 7仔App同步升級：全新界面+電子印花分享功能登場

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月26日 - 7-Eleven再次「踩過界」。破天荒與8位Sanrio人氣角色聯乘，誠意打造全新「閃漾滿氛香水套裝」系列，並首度跨界聯乘本地香氛品牌BeCandle締造驚喜。BeCandle 近日於Threads及小紅書爆紅，以高品質吸引了不少香味愛好者，香氣層次細膩，每款香水均由香港製造，更加入香水層疊的樂趣，透過自由混搭香味，創造專屬於你的個人香氣與節日氣息。全套系列一共有9款Sanrio角色3D造型香水樽及9款BeCandle 30毫升香水，其中香水樽及香水分別各包含隱藏版1款，破天荒以雙盲盒形式換購，一次可換購2個，分別載有3D造型香水樽盲盒1個及BeCandle香水盲盒1個，帶來雙倍開盲盒驚喜之刺激快感。而你可以在集齊喜愛的Sanrio 角色3D造型香水樽和香水後，再以套裝內的漏斗自行注入香水樽內，製作岀最理想的香水組合，無論送禮還是自用都心思滿分，展現到獨一無二的個性魅力。全套「閃漾滿氛香水套裝」將於11月19日早上7時起在7-Eleven閃亮登場，絕對限量換購。立即 unbox your perfume，體驗閃漾的節日驚喜，打造專屬你的香氣故事。





7-Eleven破天荒打造Sanrio characters 「閃漾滿氛香水」系列



8 位 Sanrio 人氣角色萌化登場 立體鑽石切角面設計展現獨特質感



一眾 Sanrio 超人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、 Hangyodon 、Little Twin Stars的Kiki和Lala、My Melody、Kuromi及 Kerokerokeroppi 更化身3D造型香水樽蓋，以鑽石切角面設計搭配透切的外觀，為香水樽增添了獨特的精緻感，而樽身亦印有可愛的角色圖案，將萌趣的氛圍完美映現，無論是自用、作為家居擺設，還是用作送禮，都是今個聖誕節的理想選擇，為節日增添一份特別的驚喜。



BeCandle 獨家調製 9 款香水 從花香到木質香 讓香氣展現你的個性



本地人氣香氛品牌BeCandle 為 7-Eleven 獨家調製的9款香味同樣令人引頸以待，涵蓋了花香、果香、木質調、檀香、柑橘調及海洋調，滿足不同風格的需求，無論是甜美可愛的風格，還是清爽中性的風格，甚至是男士，皆能找到心儀的香味。全系列香水原料均由法國嚴選採購，再於香港匠心製造，質量絕對得到保證。 讓香氣不只是一種味道，更是造型與風格的延伸。換上不同香水，便能展現截然不同的魅力，讓今個聖誕更添個人風采。



限量雙隱藏版盲盒 雙重驚喜登場

首次推出限量「雙隱藏版」盲盒 —— 不但有夢幻級隱藏版香水樽，更同時推出隱藏版香水香氣，帶來前所未有的雙重驚喜。Cinnamoroll 以3D夢幻閃爍造型亮相作此系列「隱藏版」，全透明設計配上閃亮金粉，與「閃漾滿氛」主題完美呼應，散發出如星光般的迷人光澤。這款隱藏版僅有2%機會抽中，極具收藏價值，勢必成為粉絲必儲珍藏。而隱藏版香水 — BeCandle「梗有FUN喺左近」，以橙花、晚香玉與青檸為主調，靈感源自7-Eleven 的三種代表色，呈現充滿活力的城市景象。明亮花果香交織出舒適又具時尚感的氛圍，令人一聞傾心。



「閃漾滿氛香水套裝 」產品資料：







Hello Kitty 3D 造型香水樽

Hello Kitty頭戴經典紅色蝴蝶結，一雙圓圓大眼睛可愛滿分，身穿藍色小洋裝坐於香水樽上，瓶身印有標誌性紅色蝴蝶結，為整體增添亮眼細節。



產品尺寸:



香氣：蘋果、香草、焦糖、白花香



香氣介紹：想像在陽光花園裡，甜美蘋果與香滑香草，充滿玩樂與無憂的青春冒險。



香調：果香調







Kuromi 3D 造型香水 樽



酷味十足的 Kuromi戴着她標誌性的黑色頭套登場，瓶身印有經典骷髏圖案，呈現神秘又時尚的氣息，整體設計細節滿滿，最適合形象幹練中性的你。



產品尺寸:

建議搭配：BeCandle「黑夜聖誕」香水

「黑夜聖誕」捕捉了佛手柑、梨子及梅子的清香，再注入琥珀的溫暖、茶香的沉穩，搭配雪松及岩蘭草的療癒氣息，最後加入一抹麝香作點綴，交織成層次豐富的木質調，為你添上一抹冷艷的魅力，在聖誕的黑夜中特別耀眼，讓今個聖誕格外浪漫。



香氣：佛手柑、梨子、梅子、茶香、雪松、岩蘭草、琥珀、麝香



香氣介紹：想像神秘夜晚，濃郁茶香與黑暗果實交織，追求冒險與神秘的你。



香調：木質調







Little Twin Stars – Lala 3D 造型香水 樽



Lala以一襲粉紅的秀髮打入大家的心，給人溫文爾雅的形象，瓶身以粉紅透明設計。整體造型柔和細膩，讓人感受到幸福與溫暖的氣息。



產品尺寸:

建議搭配：BeCandle「星釣小夢」香水



「星釣小夢」延續淡雅的花香調，將令人陶醉的佛手柑、檸檬及西柚的清新果香為開端，結合柔美的桉樹、茶香與橙花的自然氣息，勾勒出溫暖的愉悅氛圍，獻給一眾優雅從容的女士。



香氣：佛手柑、檸檬、西柚、桉樹、茶香、橙花、茉莉、麝香、檀香木



香氣介紹：想像活潑的粉色甜美，充滿笑聲與友誼的快樂日子。



香調：花香調



Little Twin Stars – Kiki 3D 造型香水 樽



藍色頭髮Kiki，3D鑽石切面設計的瓶蓋在光線折射下如星光般閃耀動人，作為Little Twin Stars的其中一員，自帶一種脫俗的靈動氣質，令整體更加超凡迷人。瓶身印有藍色月亮圖案，呼應星空，帶來寧靜而浪漫的氛圍。



產品尺寸:

建議搭配：BeCandle「星星派對」香水



「星星派對」以花香調優雅登場，隱約感受到柑橘的清新活力，再注入脫俗的麝香，散發出澄澈的空氣氣息，猶如星星般透澈明亮，點亮靜謐無邊的黑夜。



香氣：柑橘、空氣氣息、麝香



香氣介紹：蓬鬆雲朵與甜美節日點心，營造輕盈夢幻的氛圍，慶祝的時光。



香調：花香調









Hangyodon 3D 造型香水 樽



Hangyodon 以可愛半透明藍調造型亮相，呆萌的神態令整體造型趣味十足，讓人聯想到海風與輕盈香氣。



產品尺寸:

建議搭配：BeCandle「海鹽夢影」香水

「海鹽夢影」帶出乾淨的海洋調，以鳶尾花與海鹽為主調，展現清爽的海洋氣息，帶給你自由堅定的感覺，與個性直率的你非常合襯。



香氣：鳶尾花、海洋氣息、海鹽



香氣介紹：活力四射的海浪與果香交織，充滿熱情與冒險的精神的陽光日子。



香調：海洋調



Kerokerokeroppi 3D造型香水樽



喜歡冒險的Kerokerokeroppi擁有圓滾滾的眼睛與開心的笑容，超有元氣。 透明瓶身印有綠調圖案，帶來清爽的視覺感，散發出自然愉悅的能量。



產品尺寸:

建議搭配：BeCandle「綠蔭靜塘」香水

「綠蔭靜塘」以果香為主調，融合椰子、棉絮及梔子花芬芳注入香水之中，再以焦糖、檀香、麝香作溫柔收尾，香氣輕盈卻富層次，讓人即使在喧囂的城市中，都感受到樹蔭的怡然寧靜，獻給熱愛自然與簡約生活的你。



香氣：椰子、棉絮、梔子花、焦糖、檀香、麝香



香氣介紹：寧靜的小溪與新鮮花朵，熱愛自然的你，享受平和的時刻。



香調：果香調







BeCandle 香水層疊靈感指南: 層層驚喜 打造你的專屬節日香氣



把香水層疊不僅是一種生活品味的延伸，更是展現個人風格與態度的方式。透過靈活配搭，除了能豐富香水的層次感，更能讓你根據心情、場合，甚至是服裝風格，打造出專屬於你的個性化香氣。而7-Eleven與BeCandle邀請大家展開香氣的探索之旅，特意創造出4組疊香推介，尋找屬於自己的命定香氣。





BeCandle疊香推介



層疊組合 1 : 檸檬馬卡龍

「捲尾烘焙」 + 「星釣小夢」

香甜烘焙氣息邂逅清新柑橘花香，彷彿冬日午後的法式甜點時光。

如陽光灑進咖啡館，一口檸檬馬卡龍的輕盈香氣，帶出節日的溫暖甜意。

層疊組合 2: 冬日汽泡夢

「海鹽夢影 + 「星星派對」

海鹽的清爽與柑橘氣息交織出閃爍泡沫般的香氣，如節日香檳在空氣中綻放。明亮通透的香氣帶來愉悅能量，為寒冬注入閃閃發光的節慶氛圍。

層疊組合 3: 柑橘果凍

「星星派對 」+ 「梗有FUN喺左近」

橙花與青檸交織出充滿節慶朝氣的柑橘果香，

如派對甜點般繽紛可愛，散發快樂與活力，讓節日氣氛瞬間升溫。

層疊組合 4: 星願慶典

「星星派對」 + 「星釣小夢」

雙花香調交織出浪漫節慶氣息，柔美的橙花與柑橘香氣如夜空下閃爍的煙火。香氣輕盈而華麗，是節日派對中最閃耀的主角香，為心願添上光彩。





「閃漾滿氛香水套裝」推廣活動詳情：





電子及實體印花派發日期：

由2025年11月19日早上7時起至2026年1月13日止。顧客於7-Eleven實體店舖*或網店單次購物滿$20#即可享電子或實體印花1張，其後每$10可多享1張印花，如此類推。顧客須下載及登記成為7-Eleven應用程式之會員並同時綁定yuu帳戶，於網上購物時即可獲得相關交易之電子印花；而於店舖購物時，需於付款前讓店員掃描yuu ID或已綁定的八達通或恒生enJoy卡驗證yuu會員身份，便可獲得相關交易之電子印花。 印花派發以單一交易計算，不接受分單。電子及實體印花亦不能轉換及合併使用。



換購詳情：

【電子印花】由2025年11月19日早上7時起至2026年1月16日止，儲齊20張電子印花，即可免費隨機換購「閃漾滿氛香水套裝」1套（限量5,000套，數量有限，先到先得）；或儲齊4張電子印花加$60，即可隨機換購1套；或儲齊6張電子印花加$99，即可隨機換購2套。



【實體印花】由2025年11月19日早上7時起至2026年1月16日止，儲齊4張實體印花加$60，即可隨機換購「閃漾滿氛香水套裝」1套；或儲齊6張實體印花加$99，即可隨機換購2套。



【yuu會員專享優惠】推廣日期由2025年11月19日至2026年1月13日止。兌換日期由2025年11月19日早上7時起至2026年1月16日止。以8,800yuu 積分加$25，即可隨機換購「閃漾滿氛香水套裝」1套。



套裝包括「3D造型香水樽」盲盒及「BeCandle香水」盲盒各1個。「3D造型香水樽」 及 「BeCandle 香水」 均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。



所有有關電子印花的換購只適用於香港地區。





7-Eleven App全新介面，升級功能 - 分享印花登場

為了再進一步提升顧客使用7-Eleven App 儲電子印花和換購的體驗，全新介面登場。新設計採用了更簡潔清晰的版面呈現，無論是產品介紹，活動詳情，換購方式都一目了然。而​伴隨頁面更新，同時亦推出了全新升級功能 - 分享印花。只需輸入朋友的電話號碼，用戶即可瞬間與朋友分享印花，更快儲齊印花換齊全套「閃漾滿氛香水套裝」，體驗升級、樂趣加倍。



儲電子印花換購步驟





步驟1：下載7-Eleven App並同時綁定yuu 賬戶。



步驟２：在實體店舖付款前讓店員掃描yuu ID 或已綁定的八達通或恒生enJoy卡驗證yuu會員身份；或於7-Eleven App内購物即可自動獲得相關交易之電子印花。



步驟3：選擇換購產品方式。



步驟4：儲夠指定數目印花即可兌換禮品換購券。7-Eleven實體店向店員出示禮品換購券QR Code換購產品。









香水樽使用警告：





此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。



產品圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。所有換購價已包含塑膠購物袋徵費，所有「閃漾滿氛香水套裝」 換購價相關金額不能獲取印花及 yuu 獎賞計劃之積分及不適用於以恒生enJoy卡付款之95折。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。



所有推廣期內累積之印花只作參與此推廣期內印花推廣活動，活動完結後該印花將會作廢。不同推廣期所獲取之印花不可累計或轉移至其他印花活動。當獲取指定數量電子印花後，顧客可於7-Eleven應用程式內兌換「禮品換購券」並須到實體店完成兌換程序。電子印花一經扣除，將不獲補發。禮品取貨日期需視乎實際店舖存貨量而定，詳情請向店員查詢。於7-Eleven實體店舖進行兌換程序時，以掃描二維碼方式兌換禮品。以實體印花換購產品時，7-Eleven會即時收回貼有指定實體印花數目之收集卡。如超過指定數目，印花恕不發還。印花如有損壞、塗污或偽造，均當作廢論。 只接受完整印花收集卡之正本或影印本，其他版本恕不接受。若取消訂單或將產品退款，相關交易中所獲取的電子印花將從手機應用程式賬戶中自動扣回。如顧客於實體店退貨，需一併退回實體印花。



#1消費金額不包括購買「7 仔預購」產品、yuu 預訂產品、香煙、奶粉 (任何型號) 、尿片、網上遊戲卡、印花換購活動換購品、現金券、禮券、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購 物袋收費、垃圾收費指定袋及指定標籤或其他服務項目。顧客查詢專線：2299 1110 (服務 時間為星期一至五 0900-1700，星期六、日及公眾假期休息)或 登入本公司網頁 www.7-eleven.com.hk 以電郵查詢。



