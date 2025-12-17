咖啡迷注意！平時去 7-Eleven 買咖啡，不少人都習慣了那陣濃郁的果仁味（Nutty），但如果你是偏愛果香（Fruity）的手沖啡愛好者，現在去便利店都有得揀！7CAFÉ 宣布推出全新Single Origin 單品咖啡豆，更由即日起推出限時 $11 試飲優惠，想知邊度有得飲同埋隻豆有咩特別？即睇內文介紹！

Fruity定Nutty有得揀？全新埃塞俄比亞單品豆帶花香柑橘味

以往 7CAFÉ 的獨家拼配豆主打濃厚、帶杏仁及草本香味的 Nutty 風味，是不少打工仔提神之選。今次新登場的「單品咖啡豆」，特意選用來自埃塞俄比亞利姆 (Ethiopia Limu) 產區的優質咖啡豆，並在香港本地新鮮烘焙。

這款新豆主打 Fruity 風味，入口帶有豐富的果香與花香，細嚐更有柑橘及蜂蜜的香氣，層次感豐富。最重要是，官方表示轉飲這款單品咖啡豆不需要額外加錢，實行免費升級！以後去 7CAFÉ 就可以像在精品咖啡店一樣，按當日心情自主選擇「Fruity 定 Nutty」。

7-Eleven優惠｜7CAFÉ全新「單品咖啡豆」登場！限時$11試飲埃塞俄比亞Fruity風味＋全港62間供應分店一覽

限時兩週！全線7CAFÉ即磨咖啡$11試飲優惠 凍熱同價

為了讓大家試新口味，7-Eleven 推出超抵限時優惠！

優惠日期：即日起至12月30日

優惠詳情：購買任何 7CAFÉ 即磨咖啡，並選擇升級至「單品咖啡豆」，即享 $11 試飲價。

重點：凍熱同價！平時凍飲通常要加錢，今次 $11 就飲到，絕對是近期窮人恩物。

全港62間指定分店率先供應 必睇詳細地址名單

雖然 7-Eleven 總有一間在左近，但今次這款「單品咖啡豆」並非全線分店都有，首階段會率先在全港 62 間指定 7CAFÉ 供應。想試新豆的朋友，出發前記得先 Check 清楚哪一間分店有貨，以免白行一趟！

供應分店名單：按此查閱 7CAFÉ 單品咖啡豆銷售點

(圖片只供參考，優惠受條款及細則約束，詳情請參閲店舖宣傳品。)

