7-Eleven印花2026｜Sanrio x Rody開運不倒翁登場！必搶隱藏版閃爍Kuromi/APP限定郁郁耳Cinnamoroll/換購攻略

農曆新年將至，想為家居增添好運氣？7-Eleven（7仔）今年新春放大招！宣佈與兩大超人氣品牌Sanrio characters及Rody跳跳馬聯乘，於2026年1月21日起推出全新的「開運不倒翁公仔系列」。全套系列集結 Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等6大角色，化身圓碌碌的達摩不倒翁，寓意「搶閘過馬年」！ 文中即睇隱藏版款式及詳細換購攻略，新年必儲！

造型萌爆！6款「達摩不倒翁」搖出好運氣

今次聯乘的最大亮點，是 Sanrio 人氣角色紛紛戴上色彩鮮豔的 Rody 跳跳馬頭套。設計靈感源自「達摩不倒翁」，公仔觸感柔軟順滑，內置搖鈴，輕輕搖動會發出清脆的「啷啷」聲，既治癒又充滿賀年氣氛。

6款常規款式及其寓意：

Hello Kitty (大吉)： 黃色 Rody 造型，象徵大吉大利。

My Melody (結緣)： 粉紅色造型，寓意愛情友誼雙豐收。

Kuromi (開運)： 紫色型格風，象徵轉運與突破。

Cinnamoroll (健康)： 淺藍色造型，傳遞健康平安祝福。

Pompompurin (常滿)： 橙色造型，寓意財運豐收。

Minnanotābō (必勝)： 綠色小清新，祝願人生賽道勝利。

收藏家必搶！隱藏版閃爍Kuromi ＋ APP限定郁郁耳Cinnamoroll

對於資深粉絲來說，這兩款「特別版」才是重頭戲！

隱藏版「閃爍 Kuromi」：這是 1:19 的罕有款式！Kuromi 換上幻彩紫色的 Rody 頭套，帶有獨特閃爍效果，極具收藏價值。

7-Eleven App 限定版「郁郁耳 Cinnamoroll」：這款 15cm 高的公仔有互動機關，只需按壓腹部，Cinnamoroll 的耳朵就會上下擺動，動感十足，寓意「招福」！

同場加映：居家必備抱抱咕𠱸 ＋ 電腦枱墊

除了公仔，7-Eleven同步推出實用度滿分的居家小物。包括4款Sanrio x Rody抱抱咕𠱸（Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll、Minnanotābō），約35cm高，最適合放在梳化或辦公室。另外還有4款電腦枱墊，保護桌面之餘亦能美化工作空間。

換購攻略：儲印花／Yuu積分點樣換最抵？

想帶它們回家？由2026年1月21日早上7時起即可開始儲印花換購。

「開運不倒翁公仔」換購方法：

儲印花： 購物滿 $20 送 1 張印花。

20 張電子印花： 免費換 1 件

4 張電子印花 + $65：換購 1 件

6 張電子印花 + $108：換購 2 件

Yuu 會員專享： 8,800 yuu 積分 + $28 換購 1 件

「APP 限定版 Cinnamoroll」換購方法：

35 張電子印花： 免費換 1 件

12 張電子印花 + $88：換購 1 件

(備註：所有公仔為隨機款式，APP限定版除外。數量有限，換完即止。)

