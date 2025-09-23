Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

7-Eleven颱風快閃限時網購優惠！限定兩天 「7仔預購」優惠碼即減$100

超強颱風「樺加沙」直逼香港，香港天文台下午2時20分改發八號西北烈風或暴風信號（8號風球）。市面上出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空，而7仔預購則推出颱風快閃限時網購優惠：由9月23日至9月24日喺於「7仔預購」買指定產品滿$500，輸入優惠碼「TYPHOON」即減$100，等大家安在家中，隨時入手各種心頭好！以下係優惠嘅詳情：

用7仔預購的時候，只要於結帳時輸入優惠碼「TYPHOON」，買滿$500即減$100！優惠只限２天，即刻上網或者開App睇吓有咩好物啦！

按此查看

