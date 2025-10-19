70歲婆婆與27隻被棄老弱貓狗相依為命 被地政指寮屋僭建勒令拆遷 盼政府網開一面

【動物專訊】許多動物因年老、或生病慘被冷血無情的主人遺棄山頭。愛護動物、70歲的英姐30多年來不斷拯救被棄山頭的老弱傷病貓狗，收留他們於荃灣山上的寮屋相依為命。無奈最近她卻收到地政總署的信件，指有人投訴她僭建，勒令清拆其寮屋及取消其寮屋居住權，令英姐與27隻貓狗苦無去路，非常徬徨。英姐正向義工及各界求助，盼望政府網開一面，好讓他和那些身世悲慘的動物可以平安渡過餘生，盼即使要求她們遷走，也給予多點時間。本報正向地政總署查詢有關個案。

70多歲的英姐以前在醫護界工作，一向愛動物的她，救狗多年，自1990年代已經開始救狗，「當時經常餵流浪狗，又救受傷的狗，後來退了休，我親戚讓我住現時的寮屋，因為有了地方，便救更多的狗。」

她現時有23隻狗和3隻貓，這些動物均身世可憐，有因病被人遺棄山頭、亦有動物是因原主人以無力照顧而遺棄，亦有些動物是暫托後因沒人問津而被英姐收養了，亦有些狗狗是英姐救回來，她憶述有狗狗是全新生滿蛆蟲，在垃圾堆中覓食，非常可憐。

在狗狗當中，大部份都是老弱殘兵，最老的已有10多歲，年紀最小則是她2023年救起的狗BB。她坦言，這些狗狗均以難以找到領養，她亦不忍心這些動物孤苦伶仃，或再次失去家園，所以無論幾辛苦，英姐也堅持照顧這些動物至終老。

英姐近年因身體欠佳，患有心臟病及高血壓，以自知能力有限，已開始不再接狗回家，但不忍看到他們受苦實，所以收養了很多狗狗。

英姐在2017年開始在該寮屋居住，還獲政府登記為寮屋住戶，原以為可以讓貓狗們有較舒適和安全的空間一起終老，還為了讓毛孩們有更好的環境而作出裝修，沒想到卻被人投訴而面臨逼遷。

「（2018年）颱風山竹那時，個頂一秒鐘被吹走，只能夠緊急維修，當時啲木已經發霉蛀蝕，所以要換堅固的物料，屋頂是石棉，師傅說已經禁用，所以都拆走換過。」英姐又將原本已存在的外面木閘改裝變得更穩固，「附近得我一個獨家村，雖然生活辛苦，但不會騷擾到人，我只是想貓狗有個好地方住。」

沒想到竟然有人投訴她僭建，地政處在今年8月前來視察，強行將大閘拆除，更出信取消英姐所居住的寮屋號碼，並要求英姐在11月28日之前遷走，甚至曾帶漁護署人員前來，令她擔心狗狗會被捕捉。「我說我的狗都要遮風擋雨，我可以跟你意思做，但他們都說沒得傾。」

事件令本身體弱多病的英姐，感到精神困擾。「我很辛苦很不開心，不知怎樣應對地政，見到漁護署的人都好驚，我這麼大年紀，何必逼我呢？」她坦言，要找個地方可以讓20多隻貓狗舒適生活十分困難，只盼望政府能夠網開一面，准許她繼續照顧那些貓狗，「請手下留情，等他們百年歸老，你隨便拆，要我搬都可以。」

協助英姐的義工陳小姐表示，英姐的意願是跟狗共同進退，她不會放棄那些狗，她有想過真的最差情況之下，可能要另覓地方，再去安置狗狗。但現在這個地方已經是將她棺材本和之前退休金放進去，根本沒多餘的錢再去找新地方去照顧這些貓狗。

有義工表示，地政那日前來，沒經英姐同意先在山腳範圍拆了閘，上到英姐居住地方才跟老人家講拆了閘，叫她拆其他地方。當日地政處人員上來時，亦有帶同漁護署人員，聲稱是擔心被狗隻襲擊。

義工表示，英姐入住該寮屋時該閘已存在，指該閘不是僭建物，但該閘遭拆後，卻對英姐人生安全都有很大影響，因為任何人都可以走進來，亦曾試過有陌生人走上來。他們擔心，現在沒有閘，狗狗亦可能走出山頭。

根本地政總署在英姐門下貼出的告示指，英姐所住的寮屋於2014年至2018年與1982年的尺寸紀錄不符，屬違規，故地政取消及刪除該寮屋號碼，並進行管制行動，勒令她於11月28日前遷出。本報正向地政總署查詢，同時義工亦協助英姐向地政總署上訴及提出訴求。

英姐救助了多隻可憐的狗狗，一心只想狗狗有安樂窩終老。

英姐現時收養的狗狗，不少都老弱傷殘。

地政突然要求她拆遷寮屋，讓她十分擔心。

英姐坦言，很難找到地方安置這些狗狗。

狗狗何去何從，令英姐十分憂慮和有很大精神壓力。

