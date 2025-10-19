天文台下午 5:20 直接發三號強風信號
70歲婆婆與27隻被棄老弱貓狗相依為命 被地政指寮屋僭建勒令拆遷 盼政府網開一面
【動物專訊】許多動物因年老、或生病慘被冷血無情的主人遺棄山頭。愛護動物、70歲的英姐30多年來不斷拯救被棄山頭的老弱傷病貓狗，收留他們於荃灣山上的寮屋相依為命。無奈最近她卻收到地政總署的信件，指有人投訴她僭建，勒令清拆其寮屋及取消其寮屋居住權，令英姐與27隻貓狗苦無去路，非常徬徨。英姐正向義工及各界求助，盼望政府網開一面，好讓他和那些身世悲慘的動物可以平安渡過餘生，盼即使要求她們遷走，也給予多點時間。本報正向地政總署查詢有關個案。
70多歲的英姐以前在醫護界工作，一向愛動物的她，救狗多年，自1990年代已經開始救狗，「當時經常餵流浪狗，又救受傷的狗，後來退了休，我親戚讓我住現時的寮屋，因為有了地方，便救更多的狗。」
她現時有23隻狗和3隻貓，這些動物均身世可憐，有因病被人遺棄山頭、亦有動物是因原主人以無力照顧而遺棄，亦有些動物是暫托後因沒人問津而被英姐收養了，亦有些狗狗是英姐救回來，她憶述有狗狗是全新生滿蛆蟲，在垃圾堆中覓食，非常可憐。
在狗狗當中，大部份都是老弱殘兵，最老的已有10多歲，年紀最小則是她2023年救起的狗BB。她坦言，這些狗狗均以難以找到領養，她亦不忍心這些動物孤苦伶仃，或再次失去家園，所以無論幾辛苦，英姐也堅持照顧這些動物至終老。
英姐近年因身體欠佳，患有心臟病及高血壓，以自知能力有限，已開始不再接狗回家，但不忍看到他們受苦實，所以收養了很多狗狗。
英姐在2017年開始在該寮屋居住，還獲政府登記為寮屋住戶，原以為可以讓貓狗們有較舒適和安全的空間一起終老，還為了讓毛孩們有更好的環境而作出裝修，沒想到卻被人投訴而面臨逼遷。
「（2018年）颱風山竹那時，個頂一秒鐘被吹走，只能夠緊急維修，當時啲木已經發霉蛀蝕，所以要換堅固的物料，屋頂是石棉，師傅說已經禁用，所以都拆走換過。」英姐又將原本已存在的外面木閘改裝變得更穩固，「附近得我一個獨家村，雖然生活辛苦，但不會騷擾到人，我只是想貓狗有個好地方住。」
沒想到竟然有人投訴她僭建，地政處在今年8月前來視察，強行將大閘拆除，更出信取消英姐所居住的寮屋號碼，並要求英姐在11月28日之前遷走，甚至曾帶漁護署人員前來，令她擔心狗狗會被捕捉。「我說我的狗都要遮風擋雨，我可以跟你意思做，但他們都說沒得傾。」
事件令本身體弱多病的英姐，感到精神困擾。「我很辛苦很不開心，不知怎樣應對地政，見到漁護署的人都好驚，我這麼大年紀，何必逼我呢？」她坦言，要找個地方可以讓20多隻貓狗舒適生活十分困難，只盼望政府能夠網開一面，准許她繼續照顧那些貓狗，「請手下留情，等他們百年歸老，你隨便拆，要我搬都可以。」
協助英姐的義工陳小姐表示，英姐的意願是跟狗共同進退，她不會放棄那些狗，她有想過真的最差情況之下，可能要另覓地方，再去安置狗狗。但現在這個地方已經是將她棺材本和之前退休金放進去，根本沒多餘的錢再去找新地方去照顧這些貓狗。
有義工表示，地政那日前來，沒經英姐同意先在山腳範圍拆了閘，上到英姐居住地方才跟老人家講拆了閘，叫她拆其他地方。當日地政處人員上來時，亦有帶同漁護署人員，聲稱是擔心被狗隻襲擊。
義工表示，英姐入住該寮屋時該閘已存在，指該閘不是僭建物，但該閘遭拆後，卻對英姐人生安全都有很大影響，因為任何人都可以走進來，亦曾試過有陌生人走上來。他們擔心，現在沒有閘，狗狗亦可能走出山頭。
根本地政總署在英姐門下貼出的告示指，英姐所住的寮屋於2014年至2018年與1982年的尺寸紀錄不符，屬違規，故地政取消及刪除該寮屋號碼，並進行管制行動，勒令她於11月28日前遷出。本報正向地政總署查詢，同時義工亦協助英姐向地政總署上訴及提出訴求。
The post 70歲婆婆與27隻被棄老弱貓狗相依為命 被地政指寮屋僭建勒令拆遷 盼政府網開一面 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
珍惜生命｜旺角海富苑九旬住戶墮樓亡 現場無檢獲遺書
旺角海庭道2號海富苑一名94歲鄺姓女住戶，今日早上9時許懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑平台。警方接獲海富苑保安報案後到場，發現鄺嫗現場被證實死亡，初步調查相信她從海富苑一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件現列作「有人從高處墮下」。 ▼珍惜生命你要知▼am730 ・ 19 小時前
默默拯救絕望動物的義工 被逼遷欲救無從
【動物專訊】 默默拯救世人眼中甩皮甩骨、老弱傷病的唐狗的義工英姐，多次在山中發現被主人故意遺棄的動物，英姐也會動了憐憫之心，將他們一一收留。無奈她最近卻收到地政總署逼遷的通知，令她終日以淚洗面，擔心的並不是自己，而是這些本來已從絕境谷底中拯救回來的動物可以何去何從。 27隻貓狗，各自有各自的故事，段段悲慘經歷，可以如天方夜譚小說般一一細數。英姐憶述，欣欣的狗狗14歲，之前由附近另一個寮屋婆婆養，由BB養到年老，但欣欣一直被鎖在一個窄小的山窿內，終日不見天日，食痾拉訓都在同一地方，環境十分惡劣，臭氣熏天，個婆婆係用鐵鏈鎖佢喺個山窿入邊養，後來該狗主婆婆年老入了老人院，欣欣被獨留山窿內，日日悲鳴，終有村民發現及報漁護處將她捉走。 當時有一位當區義工不忍心村民將欣欣交漁護署，便請救英姐收留。英姐不忍心欣欣仍舊叫天不認叫地不聞的生活，或被漁護署捉走，於是便收留了她。由於欣欣過往過着這種生活，一度有嚴重焦慮分離症，但憑着英姐花盡心機，讓欣欣重新感受被人愛錫及接受治療下，欣欣已重新開心地生活。 另外，卡樂B原是車場狗媽媽生的狗狗，有街坊收養後又覺得照顧不下，甚至嫌棄狗狗會長大，於是向英姐求助。現在香港動物報 ・ 19 小時前
愛瑪史東為新片剃光頭 舉辦特別放映會只邀請光頭觀眾
【on.cc東網專訊】奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《暴蜂尼亞》（BUGONIA）重拍2000年初韓國喜劇《拯救地球》（Save the Green Planet），她於片中作出犧牲剃光頭演出。而最近電影公司宣布明日（20日）將於美國洛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【永年士多】旺角、黃埔店限定 1蚊加兩餸（即日起至14/11）
永年慶祝旺角新店開幕及黃埔店1歲生日，兩店齊齊推出1蚊加兩餸優惠！只要惠顧自選兩餸麵，加$1即可變身四餸豐盛麵，食完再送$10現金印花咭，集齊4個印即刻就當$10用！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至20/10）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
快手食譜│生薑豬肉燒 啲薑咁磨最方便
日式的生薑豬肉燒好下飯又快手易做，是不少人在外面吃飯時的心水選擇，這個菜式也適合只做一兩人的定食份量，方便收工回家做快手晚餐或飯盒菜式。豬肉可以買火鍋用的薄肉片或腩片，節省切肉時間，全個菜式最花時間就是磨薑茸。把錫紙鋪在磨茸器上再磨，可以比較易取出薑汁和薑茸而且清洗更容易，即睇如何製作生薑豬肉燒：Yahoo Food ・ 6 小時前
【A-1 Bakery】門市指定冷凍甜品$100/6件（即日起至31/10）
A-1 Bakery即日起至10月31日，於A-1 Bakery門市購買指定冷凍甜品6件只需$100，優惠產品不包括Atelier Gute系列、件裝蛋糕、自動售賣機及/或網購店取服務，優惠期有限，商品售完即止！YAHOO著數 ・ 1 小時前
Lululemon官網減價區51折起！過百款特價產品 黑色皇牌Leggings低至$450／Sport Bras $340即入手
加拿大人氣品牌Lululemon被喻為是瑜珈界的「CHANEL」，其服飾出名舒適及透氣度好，閒閒地過千元一條的Leggings都有不少忠實擁躉！而最近Yahoo購物專員發現Lululemon官網的「We Made Too Much」專區發現過百款運動服飾低至51折優惠，當中皇牌Leggings、Sport Bras、運動褲、背心、外套等都有平，不少折後幾百元就買到，非常划算！無論買幾錢Lululemon官網都有免運費送貨，一於趁特價入手幾套舒適又耐穿的運動服飾喇！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至23/10）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他奶山水鮮豆漿236毫升2件折實 $4.5/件、公仔炒麵王2件折實 $7.5/件、威斯比薯片2件折實 $14.5/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
小鱷魚闖澳洲飯店泳池 遊客仍悠閒池畔曬太陽
（法新社雪梨19日電） 澳洲東北部一間豪華飯店本週末發生小鱷魚闖入游泳池事件，但泳池畔數步之外，遊客似乎仍悠閒地曬太陽未受影響。從畫面可見，幾名遊客正慵懶地躺在泳池邊的躺椅上曬太陽，並沒有人下水。法新社 ・ 23 小時前
以色列強調拉法關卡維持關閉 直到人質遺體全數歸還
（法新社耶路撒冷18日電） 以色列總理尼坦雅胡辦公室今天強調，只有在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯交出所有已故人質的遺體後，加薩走廊南部與埃及接壤的拉法關卡才會重新開放。今天稍早，巴勒斯坦駐開羅大使館宣布，位於加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法關卡將於本月20日重新開放，讓避居埃及的巴勒斯坦人返回加薩走廊。法新社 ・ 1 天前
【MoneyTalk直播】中美關係緩和 恒指彈升600點
Yahoo TV 財經直播節目 【Money Talk】，逢交易日早上11:30直播，每星期由財經界人氣KOL輪流主講，30分鐘互動足夠教你理財創富。Yahoo LIVE HK ・ 3 小時前
解讀 | 英超 阿仙奴可稱霸只有「它」 (角球攻勢)
阿仙奴昨日再次憑著角球攻勢取得入球，最終以1球作客小勝擊敗富咸，重返聯賽榜榜首位置。該入球亦是阿仙奴自上季以來的第14個角球攻勢入球，比第二位的阿士東維拉的9球還要多5球。Yahoo 體育 ・ 23 小時前
雙11優惠2025丨百佳推雙11優惠 $11/$111/賞$110優惠券/92折/網購優惠
百佳超級市場推出雙11限定優惠！每年雙11，各大超市都紛紛帶來吸引折扣，百佳也緊貼潮流。今年由11月8日至11月14日，百佳每日都會有專屬優惠，包括11月8日當天購買任何產品即可獲得$100優惠券，或消費滿$800可享92折等。雖然距離雙11還有幾星期，但百佳的搶先優惠已經開跑，大家切勿錯過本週開始的精彩折扣！Yahoo Food ・ 6 小時前
深旺道行人天橋縱火後逃去 警追緝40歲縱火男
警方今日(19日)下午3時許接獲報案，指大角咀深旺道8號一處行人天橋有人懷疑燃紙張及樹葉，途人隨即將火救熄，事件中無人受傷。人員接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕。 警方正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，身穿灰色短袖上衣及牛仔褲。am730 ・ 16 小時前
炒飯食譜｜海膽炒飯
入口即溶的馬糞海膽，用半板炒香後加入粒粒分明的黃金炒飯內 ，香氣滿瀉，再連同海膽刺身一同吃，滿口都是來自海洋的鮮味，是個特色料理，在家也可炒出鮮香十足的海膽炒飯。 FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagrm.com/Yeung_Ma_Kitchen ♥ MeWe專頁 ♥: https://mewe.com/p/yeungmakitchenCook1Cook煮一煮 ・ 9 小時前
Anson Lo盧瀚霆專訪 ｜經歷手術重視健康不再「窉埋自己」 首揭有趣小秘密花姐齊爆料
MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）一向是跳唱擔當，今年他將舉行入行以來第二次個唱，雖然壓力不少，但剛過30歲的他Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
澳門有賭場出現「莊閒黨」 司警拘捕三名涉案內地男女騙徒
據《澳門日報》報道，近日澳門有賭場出現「莊閒黨」騙徒，犯案手法以假扮協助賭客投注百家樂，伺機「交叉手」詐騙賭客籌碼。澳門司警針對上述犯罪立即展開調查，於本月16日下午，在一家賭場拘捕三名涉案內地男女「莊閒黨」騙徒，檢獲三部手機及7.7萬港元籌碼懷疑騙款及證物。司警跟進調查。 被捕三人包括2女1男，司警落案控以詐騙罪。案件上周五(10月17日)下午移送檢察院偵辦。 澳門賭場近日發生涉及「交叉手」的詐騙案，騙徒以團伙式犯案，首先在賭場尋找目標賭客博取信任，再伺機向賭客指可協助投注百家樂，當收取賭客的籌碼後假裝投注，同一時間同伙會以身體遮擋賭客視線，讓假裝協助投注的同伙將賭客的籌碼據為己有。司警針對上述罪案到一賭場調查時，發現可疑舉動，從旁監視後截查四人。(wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
【壽司郎】牛奶味軟雪糕買一送一（21/10、28/10）
壽司郎突發雪糕買一送一！於10月21日及10月28日一連兩個星期一10:30am-5:00pm，惠顧牛奶味軟雪糕（原價$18）即可享買一送一，數量有限，售完即止！YAHOO著數 ・ 3 小時前
基孔肯雅熱｜錄兩宗個案居西貢及青衣 分別曾到佛山及清遠
本港今日增加2宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名居於西貢蠔涌新村的17歲女子，以及一名55歲居於青衣盈翠半島的男子，兩人分別曾到佛山及清遠。 首宗個案涉及一名17歲女子，她在本月10日至12日曾到廣東省佛山市。她在前日有發燒、關節痛和皮疹，到將軍澳醫院急症室求醫。她的3名家居接觸者曾一同到佛山市，暫時沒有出現病徵，正am730 ・ 1 天前