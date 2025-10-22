專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
700中學生學理財 模擬角色體驗財務挑戰 掌握「量入為出」規劃人生
理財不單是成年人關注的課題，年輕人由父母給予的零用錢、升讀大學的兼職收入，以至踏入社會賺取工資，均需處理得宜。若能及早建立對儲蓄及投資的正確概念，有助規劃人生每一個階段。有銀行及非牟利機構為中學生透過「模擬人生」，體驗以不同方式理財的影響；有學生在模擬角色中投資得利，儲蓄倍增，更有人投資在自己身上，進修增值而獲長遠回報；但亦有因過度依賴信用卡而跌入高息陷阱。
這個為期3年的理財展人生計劃乃星展基金會與非牟利機構青年成就香港部推出，學生透過線上模擬人生遊戲學習平台，扮演不同職業角色，體驗相對應的收入水平與財務挑戰，學習規劃預算、訂立儲蓄目標、管理支出及投資等關鍵概念，並掌握「量入為出」、「複利效應」、「未雨綢繆」等以策劃成功人生。
工作坊亦安排學生參觀星展辦公室，親身感受真實職場環境，深入探討金融業與科技發展趨勢，了解不同崗位的工作內容與發展路徑。
中學生儲蓄達5位數
中華基督教會譚李麗芬紀念中學的邱乙烆同學，分別模擬一名月入22000元的大學畢業生及一名退休人士，他均嘗試以較高風險投資，令儲蓄增加；他坦言，擔當大學畢業生角色時有「以小博大」心態，而退休人士角色則因資金充足而作較高風險投資。他稱，現實生活中有儲蓄習慣，參與計劃後更設定收支預算，至今已有5位數字積蓄。
馬鞍山聖約瑟中學黎嘉琪同學則模擬一個月薪16000元的軟件開發員，生活開支令其入不敷支，她仍選擇修讀學費達8000元的課程，因而獲得晉升，每月增加6000元薪酬，得到長遠回報。她坦言，從沒想過一個人獨立生活的開支如此多，工作坊讓她明白到更需要儲蓄，笑言：「喜歡了儲錢！」但她亦曾將積蓄的小部份用於心頭好，以3200元購買喜歡的男團演唱會門票，全程花近5000元到澳門「追星」。
信用卡引致債務
同樣模擬月入薪酬約40000元僱員的德蘭中學黃嘉怡及沙田蘇浙公學學生張卓言，都以信用卡去解決角色所遇到的問題，終引致債務。黃嘉怡直言，以往很快花光零用錢，參與計劃後改變了，「不能只想現在，要多著重未來計劃。」即使也是追星一族，曾以2000元購買演唱會門票，但所花不逾積蓄的1成；如今更會將錢分為開支、儲蓄及投資三部份。
張卓言亦稱，工作坊令他從過度消費轉向到有計劃儲蓄，以往會花很多錢在購買模型及飲食上，如今學會設定優先順序，亦會透過省吃儉用去購買喜歡的電影及音樂劇門票。
沙田蘇浙公學學校發展顧問陳雅麗讚賞學生表現成熟，認為計劃有助他們建立正確理財概念，將來有家庭會更有責任感；她又認為，學生的人生不應只有學校，任何年代都會追星，「最重要懂得量入為出。」
7500中學生參與 任職銀行義工指導
星展香港人力資源主管林靄欣稱，星展員工每年有2天義工假期，他們教導學生正確的理財態度、習慣和理念，「這不只是錢，是人生規劃。」理財展人生計劃讓來自45間中學逾7500名中三至中六學生參與；青年成就香港部行政總裁蔡卓慧稱，在近700名星展義工指導下，去年至今逾4000名學生受惠。9成參與學生認為顯著提升理財技能，8成2在計劃半年後仍繼續儲蓄和開支記錄習慣。
