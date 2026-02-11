7000mAh 超強續航力配以 6.95 吋巨屏，HUAWEI nova 14i 效能實測!

華為近期在海外市場動作頻頻，當中針對中階市場以 $1,588 推出的 nova 14i 憑藉其極致的續航力與巨屏配置。這部手機明顯針對對電池壽命有高度要求的用家。

機身外型設計延續了 nova 系列的一貫風格，背面採用經典的「星環」設計（Iconic Starry Circle），配合閃耀的磨砂質感塗層，手感細膩且不易沾染指紋。雖然搭載了巨大的螢幕，但透過圓潤的邊緣處理，握持感依然穩定平衡。機身側面加入了一個亮點，即全新的「X Button」，用家可以透過單擊或長按快速開啟常用應用程式，如相機、電筒或緊急聯絡人，這在實際操作中提升了不少效率。

廣告 廣告

螢幕表現是這部手機的另一大賣點，nova 14i 配備了高達 6.95 吋的 FHD+ FullView 螢幕。這塊螢幕支援 90Hz 更新率以及 270Hz 觸控採樣率，無論是瀏覽社交媒體還是日常滑動介面，流暢度都符合中階機應有的水準。廠方同時加入了護眼模式、電子書模式及平滑調光技術，即使在強光或低光環境下長時間閱讀，眼睛亦能保持舒適感。

▲機身右側設有音量鍵及電源鍵

▲機身左側設有全新的「X Button」，用家可以透過單擊或長按快速開啟常用應用程式，如相機、電筒或緊急聯絡人

▲於機身底部設有 Type-C 充電接口、揚聲器及SIM卡卡槽。

軟體方面運行基於 EMUI 14.2 的系統，介面操作流暢且支援多種智慧功能。用家可以透過華為內建的 AppGallery 或 Petal Search 輕鬆安裝 WhatsApp、Instagram 及各類常用程式，而且可安裝”microG”後，可完整使用 Google 服務。系統中的 Live View 與 SuperHub 功能也為跨設備連接提供了便利，與華為自家的筆電或耳機能夠實現無縫協作。

▲安裝 ”microG” 後可完整使用 Google 服務，與一般支援 Google 手機分別不大。

▲用家於系統內可為「X Button」自設常用應用程式，如相機、電筒或緊急聯絡人等。

效能與續航力方面，新機搭載 Snapdragon 680 處理器，內建 8GB RAM 及 256GB ROM，足以應付大部份日常多工處理與串流影音需求。最令人驚喜的是其內置的 7000mAh 超大容量電池，官方數據顯示能提供超過 26 小時的影片播放或 60 小時的通話時間，對於經常外出工作或不方便隨時充電的用家來說，這無疑提供了極大的安全感。配合 22.5W HUAWEI SuperCharge 技術，即使電池容量巨大也能在合理時間內完成補給。

相機系統則採用 5000 萬像素 AI 雙鏡頭組合，主鏡頭擁有 f/1.8 大光圈，並輔以一顆 2 萬像素的景深鏡頭。在日光環境下，成像色彩自然且層次感不俗；而在夜間模式下，AI 演算法會自動優化曝光與降噪，確保暗光環境下的照片依然清晰。前置則配備 8 萬像素自拍鏡頭，內置美顏功能，針對膚色亮度有不錯的優化效果。

HUAWEI nova 14i 相片試拍：

總結

HUAWEI nova 14i 是一款定位清晰的中階作品。它放棄了追求頂尖的處理效能，轉而深耕大眾用家最在意的螢幕尺寸與電力續航。如果您正在尋找一部擁有大螢幕體驗且不需要天天充電的手機，nova 14i 確實是一個值得留意的選擇。