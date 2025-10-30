7000mAh 電量 + 1/1.3″ 巨底主攝，HONOR Magic8 Ultra 規格曝光!

HONOR 最新一代旗艦 Magic8 Ultra 的完整規數規格今日正式曝光，這款被官方譽為「史上最強影像旗艦」的作品，在硬件配置上全面升級!

據知名數碼爆料博主「數碼閒聊站」獨家披露，HONOR Magic8 Ultra 將採用一塊 6.71 吋1.5K LTPO 全等深微曲面屏幕。核心性能方面，新機將配備高通最新Snapdragon 8 Elite Gen 5 平台，配合創新的 3D 人臉識別與 3D 超聲波屏幕指紋雙重生物識別系統。

HONOR Magic8 Ultra 主鏡頭將升級採用豪威最新推出的 OV50R 影像傳感器，擁有高達 5000 萬像的拍攝能力，配備 1/1.3 吋業界頂級超大感光元件，同時更搭載全新研發的大底潛望式長焦鏡頭，構建出無可挑剔的搭載專業級攝影矩陣。值得一提的是，新機內置電池容量將突破 7000mAh 大關。

深入了解這枚 OV50R 影像傳感器支援先進的四合一像素合併技術，更能實現每秒 120 幀的 1250 萬像高速輸出，以及每秒 60 幀的 4K 超高清影片拍攝。透過創新的雙模擬 HDR 技術與傳感器內裁切變焦功能的完美結合，這枚傳感器還能呈現出專業級的 8K 超高清視頻錄製效果。筆者預期 HONOR Magic8 Ultra 將於明年首季發表!