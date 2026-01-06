71歲成龍新作《過家家》演活腦退化老人 為自己預早製作告別之歌

《過家家》劇照

繼去年票房大賣的《捕風追影》之後，成龍最新作品《過家家》2026急不及待登場！預告片曝光，即引起熱議，沒想到 71歲的大哥這次 “不打” 的演出，竟然觸動了不少觀眾。



由成龍、彭昱暢、張佳寧、潘斌龍、李萍主演，年青導演李太言執導，韓三平監製，笑淚交集的溫情新片《過家家》將於2026年1月15日香港上映，澳門1月8日。出道63年，主演超過100多部作品，所演的角色 “打”遍天下的成龍，今次在電影《過家家》中，打破動作巨星的形象，素顏出鏡、一頭白髮、皺紋滿角，飾演身患有腦退化的獨居老人任繼青，以蹣跚的步伐與細膩的神態，成功將角色詮釋。





成龍為電影角色作準備，拍攝前特別到老人院探訪，以深入了解老人的生活狀態，增強角色的真實感。這部影片不僅展現了情感的真摯，也讓觀眾回味親情的珍貴。早前成龍接受訪問時，還自爆已找了團隊為他寫了一首歌告別的歌，但這首歌會在他離世後才會發布。他感觸的的說：「這些年自己送別了太多朋友和親人，體會到人終要一死，能夠慢慢變老是的幸連。我現在的心態是想說的說、想做的去做、不再猶疑太多。」



飾演腦退化老人的成龍，在演一場因病情惡化，躺在病床上的戲份時，連其中一位對手也被他的演出感動了，坦言面對這位眼前人，感覺特別難受。剎那間竟勾起成龍曾經也覺心疼、難受的回憶來。



「看見你老去，比甚麼都難過！」成龍感嘆強如拳王阿里也會老。



他慨嘆的說：「我仍瀝瀝在目，1996年亞特蘭大奧運會上，阿里現身燃點最後一把火炬，他一出來，拿著火炬的右手不停顫抖，當時的他已經與帕金遜症鬥爭了十多年，他顫抖著身體，高舉奧運火炬。眼前曾經一拳千斤重的拳王，如今需要用盡力才能將聖火燃點。我心中真的很難受的，不禁”哇”了一聲！他是世界拳王呀，他永遠意氣風發，留在我的青春記憶中。」



電影預告出街之後，觸動了不少觀眾的心窩，紛紛在網上留言，居然被七十一歲，打了一輩子的成龍，這次 “不打” 的樣子狠狠戳中了，未看已感動。得知觀眾的反應後，他恩恵的說：「我今次嘗試新的角色，沒有打也能得到大家共鳴，真的很開心，不過我沒說我不再打，只要我能打到的，我也會繼續打下去，告訴大家我已決定開拍《捕風追影》續集，希望大家能夠跟我期待新的作品。」



成龍在電影中，挑戰一個全新的角色。故事圍繞一位名叫任爹的退休老房東（成龍飾），因腦退化而誤認獨自打拼的年輕租客鐘不凡（由彭昱暢飾演）為失散多年的兒子。隨著其他租客如蘇曉月（張佳寧飾）、房仲賈爺（潘斌龍飾）和鄰居金珍姑（李萍飾）的加入，這群人意外地組成了一個臨時家庭。故事中，這些陌生人經歷了一連串啼笑皆非的事件，最終在爭吵和誤解中逐步建立起深厚的情感連結。他們共同面對生活的挑戰和老人深藏的秘密，展現了愛與包容的力量。



《過家家》以親情為核心，探討在現代社會中如何透過愛與包容來定義“家”的意義。這些角色雖然沒有血緣關係，卻能在相處中找到彼此的真心，讓“假戲”演成真情。同時也觸動了不少觀眾的心，學懂與家人相處，彼此釋懷。





此外，片中幾位年青演員都經常在電視劇和電影中出現，擔演重要角色，包括飾演假兒子彭昱暢曾演出陳可辛執導的《奪冠》、《醬園弄．懸案》及與肖戰合作的近作《得閑謹制》和熱映中的《匿殺》。是次電影中不少動作戲卻落他身上，連成龍也讚他身手敏捷，有天份成為成家班一份子。而假媳婦張佳寧則在年前憑一部電視劇《一閃一閃亮星星》冒起，之後更原班人馬參演電影版，當年以最不起眼，卡士最弱的陣容，撼贏同期上映巨星陣容的《年會不能停》、《金手指》、《潛行》、《非誠勿擾3》等，成為2024元旦檔電影冠軍。而劇集方面，她也是《歡樂頌》連續四季的主要演員之一，極具人氣。

《過家家》劇照



角色介紹



-任爹（成龍）**: 改變以往動作英雄的形象，呈現出一位慈祥的白髮老人，體現了年輕與老年的情感交織



- 鐘不凡（彭昱暢）**: 這位年輕的租客在都市中掙扎，承載著不為人知的孤獨，並在劇中有不少動作戲，顯示其潛力，甚至被認為是成家班的接班人。



- 蘇曉月（張佳寧）**: 額外的租客，為這個“拼湊”家庭增添了活力與情感。



- 賈爺（潘斌龍）**: 與其他角色形成對比的房仲，增補了整體劇情的幽默色彩。



- 金珍姑（李萍）**: 這位鄰居角色，使故事更貼近生活，增強了情感的共鳴。

《過家家》劇照

《過家家》劇照

《過家家》劇照

《過家家》劇照